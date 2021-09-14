14 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лиза Арзамасова отметила важную дату в жизни своего сына – Льву Ильичу исполнился месяц. В своем блоге актриса опубликовала трогательное фото с мальчиком на руках.

Вера Брежнева поделилась селфи и рассказала поклонникам, что снова улетела в отпуск – а также пообещала привезти кусочек лета.

Екатерина Шпица показала своего замечательного соседа – ослика, которого видит каждый день по пути на съемки.

Валерия опубликовала трогательное видео со своей маленькой внучкой Селин – девочка уже подросла и активно позирует на камеру звездной бабушки.