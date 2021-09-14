14 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @grishaevanonna
Лиза Арзамасова отметила важную дату в жизни своего сына – Льву Ильичу исполнился месяц. В своем блоге актриса опубликовала трогательное фото с мальчиком на руках.
Вера Брежнева поделилась селфи и рассказала поклонникам, что снова улетела в отпуск – а также пообещала привезти кусочек лета.
Екатерина Шпица показала своего замечательного соседа – ослика, которого видит каждый день по пути на съемки.
Валерия опубликовала трогательное видео со своей маленькой внучкой Селин – девочка уже подросла и активно позирует на камеру звездной бабушки.
Ирина Пегова опубликовала кадры с отдыха и предложила подписчикам угадать, где артистка проводит время.
Гоар Аветисян похвасталась результатами своей строгой диеты – шикарными кадрами с отдыха.
Екатерина Вилкова показала, как выглядит ее позднее утро и продемонстрировала эффектное фото с яркими губами.
Олеся Судзиловская в новом селфи продемонстрировала шикарный, еще летний образ в сочном желтом оттенке.
Наталья Рудова поделилась элегантным селфи – актриса примерила светлый брючный костюм и поинтересовалась мнением своих поклонников.
Екатерина Варнава поделилась новым селфи с необычным образом – «прическа бальницы, взгляд скандальницы».
Нонна Гришаева похвасталась своим шикарным сценическим нарядом – ярко-красным вечерним платьем в пол и шикарной накидкой.
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой, Веры Брежневой, Катерины Шпицы, Ирины Пеговой, Гоар Аветисян, Екатерины Вилковой, Олеси Судзиловской, Валерии, Натальи Рудовой, Екатерины Варнавы, Нонны Гришаевой