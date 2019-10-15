14 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Николай Басков похвастался: «Настоящий королевский номер suite Prince Rainier ||| в котором я остановился на несколько дней».
Катерина Шпица рассказала о своей работе: «Я же вам так и не рассказала, почему на озвучание надо приходить сытым и не есть перед записью шоколад или другие сладости! Шоколад и орехи влияют на связки, от сахара язык прилипает к небу, а от повышенного слюноотделения начинается цоканье и щелканье) Но и на обычной съёмке пончик я точу в конце смены».
«Кажется я нашла свой новый черный», — похвасталась Елка.
Ингеборга Дапкунайте показала, как занимается в зале: «Трицепс, передняя дельта и чуть чуть пресс».
Нюша похвасталась стройной фигурой.
Эвелина Бледанс опубликовала детское фото: «На этих фото маленькая я в сильных добрых руках отца».
Эмин Агаларов показал нежное фото: «Маленькое чудо».
Наталья Краско поделилась фотографией с бывшим мужем: «Когда расстаешься по-человечески, друзьями, тогда есть лёгкость и свобода. Пусть у всех будет все хорошо».
Юлия Ковальчук сообщила: «Писать сил нет...5 утра...снимаем клип #чувствуй )) смотреть со звуком».
«Всех с праздником Покрова пресвятой Богородицы...В детстве я не знала праздников таких ,теперь настоящие праздники приходят в мою жизнь.. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божия Матерь распростерла свой омофор над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми. Покров Пресвятой Богородицы», — поделилась Ирины Гриневой.
Фото и видео: instagram
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