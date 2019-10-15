passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

14 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Фото из Instagram Катерины Шпицы

О том, как знаменитости провели минувший день, читайте в нашем дайджесте.

Николай Басков похвастался: «Настоящий королевский номер suite Prince Rainier ||| в котором я остановился на несколько дней».

Катерина Шпица рассказала о своей работе: «Я же вам так и не рассказала, почему на озвучание надо приходить сытым и не есть перед записью шоколад или другие сладости! Шоколад и орехи влияют на связки, от сахара язык прилипает к небу, а от повышенного слюноотделения начинается цоканье и щелканье) Но и на обычной съёмке пончик я точу в конце смены».

«Кажется я нашла свой новый черный», — похвасталась Елка.

Ингеборга Дапкунайте показала, как занимается в зале: «Трицепс, передняя дельта и чуть чуть пресс».

Нюша похвасталась стройной фигурой.

Эвелина Бледанс опубликовала детское фото: «На этих фото маленькая я в сильных добрых руках отца».

Эмин Агаларов показал нежное фото: «Маленькое чудо».

Наталья Краско поделилась фотографией с бывшим мужем: «Когда расстаешься по-человечески, друзьями, тогда есть лёгкость и свобода. Пусть у всех будет все хорошо».

Юлия Ковальчук сообщила: «Писать сил нет...5 утра...снимаем клип #чувствуй )) смотреть со звуком».

«Всех с праздником Покрова пресвятой Богородицы...В детстве я не знала праздников таких ,теперь настоящие праздники приходят в мою жизнь.. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божия Матерь распростерла свой омофор над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения над людьми. Покров Пресвятой Богородицы», — поделилась Ирины Гриневой.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!