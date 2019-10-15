14 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Катерина Шпица рассказала о своей работе: «Я же вам так и не рассказала, почему на озвучание надо приходить сытым и не есть перед записью шоколад или другие сладости! Шоколад и орехи влияют на связки, от сахара язык прилипает к небу, а от повышенного слюноотделения начинается цоканье и щелканье) Но и на обычной съёмке пончик я точу в конце смены».

«Кажется я нашла свой новый черный», — похвасталась Елка.

Ингеборга Дапкунайте показала, как занимается в зале: «Трицепс, передняя дельта и чуть чуть пресс».