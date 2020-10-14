14 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Седокова призналась в любви супругу Янису Тимме и опубликовала совместное фото с ним. «Эти дни были чем-то невероятным. Столько опытов с сознанием и психологических наблюдений я совершала раньше за 10 лет. А я думала, я сильная. А вот тебе, Аня. ⠀ Кто-то говорит, что это цена счастья. Я называю это "отдачей" после выстрела. Мы прошли и справились. Подробности я когда-нибудь (но это не точно) расскажу лет в 60. Ведь мне бы хотелось делиться не пустым и сиюминутным, а чем-то важным и сложным, а все это еще требуется переосмыслить. Я буду пробовать. И спасибо, за то, что вот уже сколько лет принимаете меня такой. ⠀ Муж, я люблю тебя. Сильно-сильно!», — поделилась она эмоциями в микроблоге.

Дмитрий Исхаков поздравил своего пасынка — сына Полины Гагариной — Андрея с 13-летием. «8 лет Андрюха рос на моих глазах и вот... С днем рождения, Бро. Горжусь тобой. Поля, поздравляю тебя с днем рождения сына. Настоящая гордость!», — написал он и показал фото, на котором именинник выше него.

Также фотограф опубликовал трогательное видео с дочкой Мией, поздравляющей брата с праздником.