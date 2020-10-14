14 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/elenakuletskaya/
Анна Седокова призналась в любви супругу Янису Тимме и опубликовала совместное фото с ним. «Эти дни были чем-то невероятным. Столько опытов с сознанием и психологических наблюдений я совершала раньше за 10 лет. А я думала, я сильная. А вот тебе, Аня. ⠀ Кто-то говорит, что это цена счастья. Я называю это "отдачей" после выстрела. Мы прошли и справились. Подробности я когда-нибудь (но это не точно) расскажу лет в 60. Ведь мне бы хотелось делиться не пустым и сиюминутным, а чем-то важным и сложным, а все это еще требуется переосмыслить. Я буду пробовать. И спасибо, за то, что вот уже сколько лет принимаете меня такой. ⠀ Муж, я люблю тебя. Сильно-сильно!», — поделилась она эмоциями в микроблоге.
Дмитрий Исхаков поздравил своего пасынка — сына Полины Гагариной — Андрея с 13-летием. «8 лет Андрюха рос на моих глазах и вот... С днем рождения, Бро. Горжусь тобой. Поля, поздравляю тебя с днем рождения сына. Настоящая гордость!», — написал он и показал фото, на котором именинник выше него.
Также фотограф опубликовал трогательное видео с дочкой Мией, поздравляющей брата с праздником.
Влад Топалов похвастался поджарым телом и кубиками на прессе, написав в социальной сети: «не вижу повода не жрать», — намекая, что достиг идеальной спортивной формы.
Олеся Судзиловская поздравила Тимура Родригеза с днем рождения: «Тимыч! Все, буквально все, что может уметь артист, ты умеешь! На самой возможной высоте, с самым подробным подходом, с ослепительной улыбкой и восхитительным настроением! Тебе подвластны все сцены: концертная, драматическая, телевизионная! Так петь, двигаться, (параллельно, между прочим), знать язык, отрываться, восторгаться самому и заражать зал собой можешь только ты! С днем рождения, дорогой сердцу товарищ, артист, учитель (танцев), отец фантастических мальчиков, муж красотки, сосед! Счастлив будь и здоров! Продолжай взмывать! Обожаю, обнимаю тебя крепко!».
Екатерина Андреева поделилась фотографией в традиционном наряде одного из малых народов Камчатки.
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Жест,останавливающий неприятности.Научили-делюсь. Чем дальше на Север-тем теплее. У людей живущих в мерзлоте,снегах и вьюгах всегда есть огонёк в сердце для других. Двери их домов часто бывают открыты,вдруг,кому то надо погреться. И у порога (если хозяина нет) стоит крынка с молоком и хлебом,вдруг пришелец голодный. Так было,мне рассказывали ребята в сибирских байкальских лесах. А эта Камчатская душегрейка(какое милое слово), грела меня не только мехом.В этом селе берут шкуры умерших своей смертью оленей и они продолжают помогать людям и после ... и вот такое отношение грело меня тоже. И это была самая мягкая шубка из всех,которые я видела. Договор между людьми и животными,как в фильме «Аватар».
Елена Кулецкая показала, как ее маленькая дочь Саша утопает в игрушках, а Наталья Водянова — ее дочь Нева со «страдающим» взглядом сидит напротив нот и фортепиано.
Иванка Трамп поздравила сына Джозефа с днем рождения и показала милые фото из семейного альбома.
Алла Михеева умилила подписчиков забавной фотографией со своим французским бульдогом, а звезда сериала «Ивановы Ивановы» Александра Флоринская поздравила сына Глеба и дочь Агату с днем рождения, который у них совпадает (дети родились с разницей в 16 лет).
Блогер Анастасия Цветаева поздравила сына Кузьму с 15-летием и показала фото со своим старшим красавчиком.
Анна Нетребко показала, какой стол накрыла для семейного ужина. Оперная дива любит кулинарить и делает это часто.
Звезда фильмов «Нелюбовь» и «Шифр» Марьяна Спивак поделилась с подписчиками забавной фотографией-отражением.
Константин Богомолов показал, какую книгу читает перед сном его супруга Ксения Собчак.
Фото и видео: Instagram Константина Богомолова, Марьяны Спивак, Анастасии Цветаевой, Аллы Михеевой, Екатерины Андреевой, Дмитрия Исхакова, Елены Кулецкой, Анны Седоковой, Анны Нетребко, Иванки Трамп, Олеси Судзиловской, Влада Топалова, Александры Флоринской, Елены Кулецкой, Натальи Водяновой
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