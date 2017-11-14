14 ноября: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Ольга Бузова похвасталась фотографией с цветами и намекнула на служебный роман: «На работу стало приезжать еще приятнее. Но стоит ли вообще верить мужчинам? Да или Нет? Так сложно поверить в искренность, когда столько раз тебя обманывали ... #мысливслух #mood». Певица МакSим показала фото в мини-платье: «Люблю такие милые платьишки. Локанично и вкусно».
Алена Свиридова показала фото с возлюбленным: «Меня похитил Бармалей) #емупремиюдадут #премиябраво #гдеторядомбродитричардгирссофилорен». Рената Литвинова сделала селфи с совсем уже взрослой дочерью.
Алена Хмельницкая поделилась забавной Фотографией: «Нашла свою зеленоглазую сестру в Сочи» — и нежным снимком с пляжа. Полина Диброва показала необычный торт для своего мужа: «Торт Именинника в Японии». Евгений Плющенко тоже проводит время в этой стране:
Саша Савельева отправилась на Мертвое море. Анастасия Волочкова нашла станок в поезде: «Доброе утро. Просыпаюсь и вижу длинный балетный станок! Grand Express. На зарядку становись! Приходите на мастер-класс» .
Екатерина Стриженова пожаловалась на погоду: «Прослушала прогноз : погода будет теплой (выше нормы на 2 градуса) и ДЕПРЕССИВНОЙ !!! Доживем до пятницы всем назло». Анна Михалкова показала ретро-фото, а Яна Рудковская опубликовала в блоге сына забавное ретро-видео: «Когда мне было 8 месяцев я уже хотел сделать "флажок " и был очень любознательным малышом».
Катя Лель исполнила мечту детства: «Моя мечта детства- побывать в гостях у Хрюши , сбылась!!!! Попросила чудесного Хрюшу передать привет моей доченьке, вот счастье !!! Спасибо!!! Целуем всех деток!!!»
Певица Жасмин опубликовала фемили-лук в Dolce&Gabbana и показала, как ее дочь готовилась к съемке: «Что самое главное для артиста? - Не испачкать микрофон помадой».
Анфиса Чехова показала забавное видео с артистичным сыном: «Утренний разбор заморских даров. Проснулся и говорит: "Не могу терпеть, так хочу посмотреть что ты мне привезла"))) Вспомнила свое детство. Каждый раз, когда дедушка приходил с работы, я бежала встречать его у дверей и спрашивала: "Что вкусненького, что интересненького?" и он всегда приносил мне какую-тр приятную мелочь: конфетку или бутербродик из рабочего буфета, открыточку,маленькую игрушечку. Такие моменты и составляют наше детство, помнишь их потом всю жизнь».
Мария Шарапова показала часть своей тренировки:
Александр Буйнов порадовал фанатов:
Состоялась премьера клипа #РанняяЗима, дождались! Когда впервые познакомился с материалом, меня промурашило с ног до головы. Я понял - моя песня! Зацепило серьезно. Работать над клипом было вдвойне ответственно. Я к этой песне подошел обстоятельно, со всех сторон обсмотрел. Во время съемок импровизировал как мог, отрывался, с позволения коллег, как без этого? Хочу сказать гигантское спасибо за совместную работу Михаилу Гуцериеву, автору стихов, Михаилу Семенцову, композитору, режиссеру Олегу Гусеву, красавице с продакшна Анастасии Мухиной и стилисту Алишеру. Ребята, поклон вам! #buinov #буйнов #премьера #клип #видео #new #новыйклип #михаилгуцериев #gutserievmedia #михаилсеменцев #олеггусев #хорошеенастроение
Публикация от Александр Буйнов/Aleks Buinov (@buinovofficial)
Фото: instagram