О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ольга Бузова похвасталась фотографией с цветами и намекнула на служебный роман: «На работу стало приезжать еще приятнее. Но стоит ли вообще верить мужчинам? Да или Нет? Так сложно поверить в искренность, когда столько раз тебя обманывали ... #мысливслух #mood». Певица МакSим показала фото в мини-платье: «Люблю такие милые платьишки. Локанично и вкусно».

Алена Свиридова показала фото с возлюбленным: «Меня похитил Бармалей) #емупремиюдадут #премиябраво #гдеторядомбродитричардгирссофилорен». Рената Литвинова сделала селфи с совсем уже взрослой дочерью.

Алена Хмельницкая поделилась забавной Фотографией: «Нашла свою зеленоглазую сестру в Сочи» — и нежным снимком с пляжа. Полина Диброва показала необычный торт для своего мужа: «Торт Именинника в Японии». Евгений Плющенко тоже проводит время в этой стране: