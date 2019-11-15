14 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Валентин Юдашкин похвастался своим завтраком.
Регина Тодоренко показала, как выглядит «Женщина Года» с утра.
Ксения Алферова показала кусочек своего утра:
Влад Топалов наслаждается отцовством: «Вопрос!!!! Почему ребенку надо встать в 6 утра, чтобы в 7 опять заснуть до 11? Почему не спать просто до 10, например??? Ведь родитель уже не спит с 6. Но я в клевых ушах) слушаю книги. Хоть какая-то польза)) и морожу задницу на морозе». Анастасия Решетова тоже гуляет с коляской.
Ирина Пегова радуется погоде: «Второй день солнце в городе, пора очки надевать ! Если так дело пойдёт и купальник Достану ! Не могу не сказать фразу: "Дай папиросочку, — у тебя брюки в полосочку"».
Анна Михалкова поделилась нежностью: «Ну как оторваться от нее!! Дикая кошка моя! Еле поймала, еле уговорила посидеть секунду, умолила хоть разок поцеловать! И вот за эту одну секунду готова все отдать! Очень занятой ребенок».
Кети Топурия — тоже: «Mini toje lubit smotret multiki)))».
Муж Анны Хилькевич показал забавное видео: «Пока мама уехала на премию Окей, старшая решила устроить мне модный приговор».
Юлия Ковальчук показала, как прошел ее идеальный День Рождения:
Мария Кожевникова отпраздновала день рождения: «Обычно в этот день я подвожу итоги и Вы мои подписчики читаете длинные посты! Сегодня будет иначе. Мне 35! Я счастлива‼️ Спасибо Господи за все, что у меня есть».
Светлана Бондарчук с другом улетела к друзьям в Лондон. «Так забавно , что Лондон стал первым городом в котором захотелось остаться надолго и по настоящему. Удивительно напомнил родной Калининград, волшебное послевкусие...Женя и Таня спасибо за ваше огромное сердце) мы вернёмся и вы вернётесь тоже», — написал Сергей Харченко.
Маша Горбань показала нежное и теплое фото: «Где-то...»
Яна Поплавская поделилась воспоминаниями:
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Как вы расслабляетесь? Я? Я готовлю,это занятие удивительно организует мои мысли,успокаивает и доставляет удовольствие,даёт ощущение домашнего покоя! Я никогда не готовлю если у меня плохое настроение. Я много рассказывала вам о своих корнях, вся моя семья из Черкесска! ❤️Девочек на Кавказе ставят к плите очень рано, меня поставили к плите в 9 лет! Девочка должна быть готова к замужеству, быть хорошей хозяйкой! Сначала бабушка и мама учили меня самым простым блюдам, а к 15 годам я умела прекрасно готовить и конечно печь пирожки и пироги! 🤪Пришла с работы и сварила борщ, завтра он будет прекрасен! Я люблю свой Дом!#доммилыйдом #ДомКраснойШапочки #я#семья #мысливслух #жизньпрекрасна #всевнашихруках #черкесск #москва
Дочь Тимати призналась бабушке, что хочет выступать в Большом Театре: «Сёна, я буду тут танцевать».
Фото и видео: instagram
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