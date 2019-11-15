14 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Влад Топалов наслаждается отцовством: «Вопрос!!!! Почему ребенку надо встать в 6 утра, чтобы в 7 опять заснуть до 11? Почему не спать просто до 10, например??? Ведь родитель уже не спит с 6. Но я в клевых ушах) слушаю книги. Хоть какая-то польза)) и морожу задницу на морозе». Анастасия Решетова тоже гуляет с коляской.

Ирина Пегова радуется погоде: «Второй день солнце в городе, пора очки надевать ! Если так дело пойдёт и купальник Достану ! Не могу не сказать фразу: "Дай папиросочку, — у тебя брюки в полосочку"».

Анна Михалкова поделилась нежностью: «Ну как оторваться от нее!! Дикая кошка моя! Еле поймала, еле уговорила посидеть секунду, умолила хоть разок поцеловать! И вот за эту одну секунду готова все отдать! Очень занятой ребенок».

Кети Топурия — тоже: «Mini toje lubit smotret multiki)))».

Муж Анны Хилькевич показал забавное видео: «Пока мама уехала на премию Окей, старшая решила устроить мне модный приговор».