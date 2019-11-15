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14 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анны Михалковой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Валентин Юдашкин похвастался своим завтраком.

Регина Тодоренко показала, как выглядит «Женщина Года» с утра.

Ксения Алферова показала кусочек своего утра:

Влад Топалов наслаждается отцовством: «Вопрос!!!! Почему ребенку надо встать в 6 утра, чтобы в 7 опять заснуть до 11? Почему не спать просто до 10, например??? Ведь родитель уже не спит с 6. Но я в клевых ушах) слушаю книги. Хоть какая-то польза)) и морожу задницу на морозе». Анастасия Решетова тоже гуляет с коляской.

Ирина Пегова радуется погоде: «Второй день солнце в городе, пора очки надевать ! Если так дело пойдёт и купальник Достану ! Не могу не сказать фразу: "Дай папиросочку, — у тебя брюки в полосочку"».

Анна Михалкова поделилась нежностью: «Ну как оторваться от нее!! Дикая кошка моя! Еле поймала, еле уговорила посидеть секунду, умолила хоть разок поцеловать! И вот за эту одну секунду готова все отдать! Очень занятой ребенок».

Кети Топурия — тоже: «Mini toje lubit smotret multiki)))».

Муж Анны Хилькевич показал забавное видео: «Пока мама уехала на премию Окей, старшая решила устроить мне модный приговор».

Юлия Ковальчук показала, как прошел ее идеальный День Рождения:

Мария Кожевникова отпраздновала день рождения: «Обычно в этот день я подвожу итоги и Вы мои подписчики читаете длинные посты! Сегодня будет иначе. Мне 35! Я счастлива‼️ Спасибо Господи за все, что у меня есть».

Светлана Бондарчук с другом улетела к друзьям в Лондон. «Так забавно , что Лондон стал первым городом в котором захотелось остаться надолго и по настоящему. Удивительно напомнил родной Калининград, волшебное послевкусие...Женя и Таня спасибо за ваше огромное сердце) мы вернёмся и вы вернётесь тоже», — написал Сергей Харченко.

Маша Горбань показала нежное и теплое фото: «Где-то...»

Яна Поплавская поделилась воспоминаниями:

Дочь Тимати призналась бабушке, что хочет выступать в Большом Театре: «Сёна, я буду тут танцевать».

Фото и видео: instagram

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