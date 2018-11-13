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14 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Моники Беллуччи

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Как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Юлия Савичева поздравила Лолиту Милявскую с 55-летием забавным совместным селфи: «Давайте все вместе поздравим Лолиту с Днем Рождения!»

Мария Кожевникова похвасталась огромным букетом: «Обычно, в свой день рождения я пишу свои мысли, коих у меня великое множество, но сегодня я буду краткой, претендуя на талант: Мне 34 и у меня есть всё! Я счастлива!»

Сергей Жуков похвастался автомобилем: «Мое довольное лицо, когда уложили детей спать и можно взять любимую супругу и по опустевшим московским дорогам обкатать новую, мощную и очень комфортную Infiniti qx70 Сейчас я уже в дороге в Тверь, но буду ждать возвращения, чтобы снова устроить ночной романтический заезд».

54-летняя Моника Беллуччи примерила парик: «Стала блондинкой для известного сериала». Подписчики решили, что темные волосы подходят актрисе намного лучше.

Ольга Шелест покрасилась в блонд:

Игорь Верник тоже стал блондинкой:

Стас Костюшкин продемонстрировал мощный торс.

Катерина Шпица показала фото из закулисья: «Начали, волнуюсь #ромеоиджульетта».

Максим Матвеев тоже показал фото в образе: «Грустно, конечно, когда заканчиваешь съемки в проекте... Особенно, когда команда на нем была, как говорится, что надо... Мощная команда».

Галина Юдашкина показала нежное фото с сыном: «Провела я статистику и поняла, что быть мне мамой блоггером».

Тутта Ларсен поделилась перепиской с остроумным сыном:

Марьяна Спивак поделилась радостью:

Эвелина Бледанс высказалась о своей беременности:

Анастасия Волочкова прокомментировала скандал сл своим участием:

Фото и видео: instagram

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