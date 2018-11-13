14 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Савичева поздравила Лолиту Милявскую с 55-летием забавным совместным селфи: «Давайте все вместе поздравим Лолиту с Днем Рождения!»
Мария Кожевникова похвасталась огромным букетом: «Обычно, в свой день рождения я пишу свои мысли, коих у меня великое множество, но сегодня я буду краткой, претендуя на талант: Мне 34 и у меня есть всё! Я счастлива!»
Сергей Жуков похвастался автомобилем: «Мое довольное лицо, когда уложили детей спать и можно взять любимую супругу и по опустевшим московским дорогам обкатать новую, мощную и очень комфортную Infiniti qx70 Сейчас я уже в дороге в Тверь, но буду ждать возвращения, чтобы снова устроить ночной романтический заезд».
54-летняя Моника Беллуччи примерила парик: «Стала блондинкой для известного сериала». Подписчики решили, что темные волосы подходят актрисе намного лучше.
Ольга Шелест покрасилась в блонд:
Игорь Верник тоже стал блондинкой:
Стас Костюшкин продемонстрировал мощный торс.
Катерина Шпица показала фото из закулисья: «Начали, волнуюсь #ромеоиджульетта».
Максим Матвеев тоже показал фото в образе: «Грустно, конечно, когда заканчиваешь съемки в проекте... Особенно, когда команда на нем была, как говорится, что надо... Мощная команда».
Галина Юдашкина показала нежное фото с сыном: «Провела я статистику и поняла, что быть мне мамой блоггером».
Тутта Ларсен поделилась перепиской с остроумным сыном:
Марьяна Спивак поделилась радостью:
Эвелина Бледанс высказалась о своей беременности:
Вы любите, когда вам делают больно?! Я нет, хотя и могу очень долго терпеть.... Не всегда всё получается, как мечтал... Не надо спрашивать про беременность. Пожалуйста! Можно я не буду комментировать почему?! И к Андрею я отказываюсь идти с рассказом об этом, по- тому что не хочу это обсуждать. Хочу жить дальше и радоваться тому, что имею 🌞🌞🌞Всем добра!
Анастасия Волочкова прокомментировала скандал сл своим участием:
Фото и видео: instagram