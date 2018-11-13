14 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Савичева поздравила Лолиту Милявскую с 55-летием забавным совместным селфи: «Давайте все вместе поздравим Лолиту с Днем Рождения!»

Мария Кожевникова похвасталась огромным букетом: «Обычно, в свой день рождения я пишу свои мысли, коих у меня великое множество, но сегодня я буду краткой, претендуя на талант: Мне 34 и у меня есть всё! Я счастлива!»

Сергей Жуков похвастался автомобилем: «Мое довольное лицо, когда уложили детей спать и можно взять любимую супругу и по опустевшим московским дорогам обкатать новую, мощную и очень комфортную Infiniti qx70 Сейчас я уже в дороге в Тверь, но буду ждать возвращения, чтобы снова устроить ночной романтический заезд».

54-летняя Моника Беллуччи примерила парик: «Стала блондинкой для известного сериала». Подписчики решили, что темные волосы подходят актрисе намного лучше.

Ольга Шелест покрасилась в блонд: