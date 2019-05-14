14 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Ольга Шелест отправилась в Израиль. Яна Чурикова сделала прогноз: «Сегодня — первый полуфинал "Евровидения- 2019", ловите мой прогноз на выход в финал. Я обычно точная, когда вижу репетиции целиком (см. прошлый год в аккаунте) но сегодня решила отработать на том материале, который вижу отсюда, из Москвы».

Влад Топалов похвастался: «Успокоил бэра значит успокоил сына. Бэр - медведь по английски. Он страшно кричал, а я ему мычал на ушко и обнимал крепко и утихомирил с Божьей Помощью».