14 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юля Савичева опубликовала фото с мамой: «Мам, я тебя люблю. Чаще звоните своим родителям. А лучше приезжайте в гости. Они у нас такие одни». А Сергей Лазарев показал забавное фото с сыном: «Папа/сын! Разница 32 года! И самое главное, что комбинезон тот же))) сохранился)) (мама сохранила)».

Ксения Собчак впала в детство. Надежда Михалкова показала старое фото с сестрой: «Ань, вот так- щека к щеке ! Одно желание - как можно дольше ! Я люблю тебя! Я волнуюсь за тебя ! Я радуюсь (это конечно сложнее) за тебя! Мне много что тебе есть сказать , но это не здесь, ведь мы говорим каждый день по 100 раз и все равно так и не можем договорить! Я люблю тебя , моя крошка».

Максим Галкин продемонстрировал идиллию: