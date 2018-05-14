14 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына:
Дорогой сынок, наш самый лучший друг. Тебе сегодня 5 лет. Ты уже совсем взрослый. Ты даже уже можешь прочитать это поздравление. Но пока ты носишься со своими друзьями весь мокрый, так, что мы сменили уже 3 майки, мы с твоей мамой отошли в сторонку и сделали эту фоторграфию тебе на память. На память об этом дне, где ты ещё маленький и беззаботный, а мы держим цифру «5» и смотрим друг на друга. Будь всегда таким же беззаботным, как сегодня, и пусть твои мама и папа также с любовью смотрят друг на друга. А мы так и будем! Ты у нас самый лучший. Мы тебя очень любим. Спасибо тебе за эту пятилетку. Счастливое, беззаботное время, полное радости и смеха. И все благодаря тебе, наш мальчик! Спасибо. Будь здоров. Мама и папа. #РобертВоля5лет
Дорогой сынок, наш самый лучший друг. Тебе сегодня 5 лет. Ты уже совсем взрослый. Ты даже уже можешь прочитать это поздравление. Но пока ты носишься со своими друзьями весь мокрый, так, что мы сменили уже 3 майки, мы с твоим папой отошли в сторонку и сделали эту фотографию тебе на память. На память об этом дне, где ты ещё маленький и беззаботный, а мы держим цифру «5» и смотрим друг на друга. Будь всегда таким же беззаботным, как сегодня, и пусть твои мама и папа также с любовью смотрят друг на друга. А мы так и будем! Ты у нас самый лучший. Мы тебя очень любим. Спасибо тебе за эту пятилетку. Счастливое, беззаботное время, полное радости и смеха. И все благодаря тебе, наш мальчик! Спасибо. Будь здоров. Мама и папа. #РобертВоля5лет Our dear son, our very best friend. Today you are 5. You are a big boy now. You can even read these kind words by yourself. This photo is a memory about this day for you to keep. Always be yourself, a careless child that you are. And let you mum and dad always look at each other with love. And we will do so. You are the best boy in the world, we love you very much. Thank you and be happy. Mummy and Daddy.
Алексей Чадов показал своего мальчика: «А ну-ка вези меня кучер домой». Беременная Анна Хилькевич сфотографировалась с дочкой: «У каждого своя развлекушка».
Анфиса Чехова рассказала о сыне: «Мой маленький философ! Что ни день, то новый повод для размышлений. Вчера: "А что если я умру и больше никогда вас с папой не увижу?" Сегодня: "А что если мы переедем из нашей квартиры и никогда больше не будем здесь жить?" и "А если я проснусь, а тебя нет? Тебе ведь не так уж и долго жить осталось!" Даже и не знаю, что завтра в голову ему придет?»
Максим Матвеев совмещает приятные покупки и благотворительность:
Юля Савичева опубликовала фото с мамой: «Мам, я тебя люблю. Чаще звоните своим родителям. А лучше приезжайте в гости. Они у нас такие одни». А Сергей Лазарев показал забавное фото с сыном: «Папа/сын! Разница 32 года! И самое главное, что комбинезон тот же))) сохранился)) (мама сохранила)».
Ксения Собчак впала в детство. Надежда Михалкова показала старое фото с сестрой: «Ань, вот так- щека к щеке ! Одно желание - как можно дольше ! Я люблю тебя! Я волнуюсь за тебя ! Я радуюсь (это конечно сложнее) за тебя! Мне много что тебе есть сказать , но это не здесь, ведь мы говорим каждый день по 100 раз и все равно так и не можем договорить! Я люблю тебя , моя крошка».
Максим Галкин продемонстрировал идиллию:
Сати Казанова показала, как снималась в кино:
#Съемки #Телек . Роли бывают разные 😂😂😂 Снималась на днях в одной оооочччееенннььь интересной программе (не скажу в какой 😇😜) и скажу я вам ничего не утаив, мне понравилось сидеть на троне - там и останусь! 👑😜 Неужто не бывало у вас желания царствовать, хоть дома, хоть на часик?🤴🏻 Как я вам в таком костюме? #съемки #жизнькаквкино #телевидение #путешествия #суздаль #золотоекольцо #актриса
Юлия Ковальчук раскритиковала свое фото в купальнике: «А в Москве тоже очень не плохо)!! Можно и работать, и успевать принимать солнечные ванны! Вид сзади от моего @alexchumakoff PS . хотя я тут какая-то коротконожка получилась».
Анна Седокова заинтриговала подписчиков:
Что только мы не привозим из отпуска:🤪 кто-то невиданные фрукты и яства заморские , кто-то пол-чемодана сувениров странных.😅 Некоторые ограничиваются очередным магнитиком на холодильник. Одна я, как всегда, отличилась 🤦♀ Просыпаюсь я утром после сложного перелета , а туууууут ......... #воттакотпуск #памятьвернись #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️
Дана Борисова спровоцировала слухи о второй беременности, показав фото в платье: «Берём или не берём?» Наталья Подольская тоже показала фото, на котором виден небольшой животик. Гвинет Пэлтроу показала старое полностью обнаженное фото, на котором она беременна.
Наталья Ионова заинтриговала подписчиков фотографией у нового авто: «Скоро вы сами все поймете... просто поднимите руки, у кого есть Пыжик».
Пресс-служба королевского дворца показала, как идет подготовка к свадьбе Принца Гарри и Меган Маркл:
Фото: instagram