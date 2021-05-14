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14 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Айза Долматова и Ксения Бородина

Фото: @aizalovesam

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Валерия опубликовала селфи, на котором продемонстрировала яркий и очень летний макияж в розовых тонах.

Глюкоза продемонстрировала летний образ – но более эффектный, выложив фото в черном купальнике в сеточку. Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками в элегантном пляжном образе – прозрачной тунике.

Анна Хилькевич поделилась новым правилом в воспитании детей и посоветовала соблюдать осторожность со словом «аккуратно».

Максим Галкин поделился милым фото своей дочери Лизы – она позирует в стильном розовом тренче. Максим Фадеев заявил об открытии собственной музыкальной школы. Кристина Асмус поделилась очень трогательным видео, как в день ее рождения к ней на спектакль пришли ее родители. Сбежав со сцены, актриса вручила букет своей маме.

Лиана Шульгина продемонстрировала прекрасную фигуру после родов, появившись в ярком розовом купальнике и посоветовалась с подписчиками о том, какой прикорм стоит вводить дочке Селин.

Дмитрий Маликов поделился летним селфи и рассказал о работе над новым проектом.

Юлия Снигирь удивила своих поклонников новой эффектной короткой стрижкой – актриса подстриглась почти под мальчика.

Айза Долматова решила развенчать слухи о ссоре с Ксенией Бородиной и поделилась совместным фото.

Фото: Instagram Валерии, Лианы Шульгиной, Дмитрия Маликова, Юлии Снигирь, Айзы Долматовой, Глюкозы, Максима Галкина, Максима Фадеева, Анны Хилькевич,

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