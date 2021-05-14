14 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @aizalovesam
Валерия опубликовала селфи, на котором продемонстрировала яркий и очень летний макияж в розовых тонах.
Глюкоза продемонстрировала летний образ – но более эффектный, выложив фото в черном купальнике в сеточку. Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками в элегантном пляжном образе – прозрачной тунике.
Анна Хилькевич поделилась новым правилом в воспитании детей и посоветовала соблюдать осторожность со словом «аккуратно».
Максим Галкин поделился милым фото своей дочери Лизы – она позирует в стильном розовом тренче. Максим Фадеев заявил об открытии собственной музыкальной школы. Кристина Асмус поделилась очень трогательным видео, как в день ее рождения к ней на спектакль пришли ее родители. Сбежав со сцены, актриса вручила букет своей маме.
Лиана Шульгина продемонстрировала прекрасную фигуру после родов, появившись в ярком розовом купальнике и посоветовалась с подписчиками о том, какой прикорм стоит вводить дочке Селин.
Дмитрий Маликов поделился летним селфи и рассказал о работе над новым проектом.
Юлия Снигирь удивила своих поклонников новой эффектной короткой стрижкой – актриса подстриглась почти под мальчика.
Айза Долматова решила развенчать слухи о ссоре с Ксенией Бородиной и поделилась совместным фото.
Фото: Instagram Валерии, Лианы Шульгиной, Дмитрия Маликова, Юлии Снигирь, Айзы Долматовой, Глюкозы, Максима Галкина, Максима Фадеева, Анны Хилькевич,
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