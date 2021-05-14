14 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Валерия опубликовала селфи, на котором продемонстрировала яркий и очень летний макияж в розовых тонах.

Глюкоза продемонстрировала летний образ – но более эффектный, выложив фото в черном купальнике в сеточку. Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками в элегантном пляжном образе – прозрачной тунике.

Анна Хилькевич поделилась новым правилом в воспитании детей и посоветовала соблюдать осторожность со словом «аккуратно».

Максим Галкин поделился милым фото своей дочери Лизы – она позирует в стильном розовом тренче. Максим Фадеев заявил об открытии собственной музыкальной школы. Кристина Асмус поделилась очень трогательным видео, как в день ее рождения к ней на спектакль пришли ее родители. Сбежав со сцены, актриса вручила букет своей маме.