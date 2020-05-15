14 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Валерия и Иосиф Пригожин выбрались в «Останкино». Поклонники оценили стильное фото певицы в маске. «1. Карантинолук. 2. Зато можно не краситься. 3. Под маской точно я?», — шутит она.

Анна Хилькевич тоже показала фото в маске — косметической: «Красота- страшная сила».

Полина Диброва показала уютное фото с семьей: «Классический изоляционный вечер. Уточка, тортик и киношка. Сегодня включила детям любимый мультик детства: "Спирит", вчера смотрели фильм "Зов Предков"».

Нюша сфотографировалась с дочкой: «Нашли в шкафу ненадеванное платье».

Лера Кудрявцева показала архивные фотографии: «Сегодня Гошп Куценко прислал нашу фотографию с Игорем Верником. 96 год, канал ТВ6 "Партийная Zона". Зона шла всегда в прямом эфире, конечно чудили мы страшно. Отар Кушинашвили, помнишь наши славные времена? Ваня Демидов, Лена Демидова, Рома Бутовский, Катя. Ааааа и сия пучина поглотила меня в ностальгию. Крутые времена 90-х».

Дочь певицы Алсу опубликовала музыкальное видео: «Отмечаем 20 летие песни "Solo" Eurovision2000».