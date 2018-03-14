14 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Милла Йовович показала очень милую дочь: та приболела и осталась дома. Ксения Собчак — сына с бабушкой. Ида Лоло — ручку малыша. Елена Ваенга похвасталась талантом сына: «Молодой человек нарисовал реплику художника Матвиенко... лимоны такссссказать».
Евгений Плющенко последовал примеру жены и показал вдохновляющее фото: «2 дня спал,отсыпался,и на 3 день вечером». Анна Седокова заинтриговала: «Я помню, что выиграл. Не торопите меня. Я духом собираюсь. #Голыйдень is coming».
Анастасия Костенко показала «фото с малышом»: «Вот такое чудо живет у нас уже две недели. Она еще совсем малышка( 1 месяц и 10 дней), но успела всех обаять! Пока из навыков и привычек обладает лаской, резвостью, аппетитом, желанием играть и кусать игрушки. Адаптировалась отлично, больше не скулит».
Ляйсан Утяшева поздравила мужа:
Как говорят наши дети: «самЫЙ лучшИЙ человек... » Я тебя очень нежно люблю...❤ Сегодня тебя ждёт много сюрпризов и самые близкие друзья🎉🎈 С Днем Рождения, самый лучший человек ... Ты моя вселенная ... P.S. Утренее фото...мальчики любуются видами🌇 As our children say: ”the best man...” I love you❤Today you will have a lot of surprises and only best friends around you. Happy Birthday, the best man ... You're my universe ...P.S Morning photo... The boys are enjoying the views #rcmemories
Гном Гномыч мечтает:
Алла Пугачева насладилась модным шоу: «Праздник моды и жизни в стиле ГРАНЖ от Игоря Гуляева».
Александр Олешко скорбит:
Умер Леонид Квинихидзе..... Режиссёр фильмов которые знают и любят миллионы. " Мэри Поппинс до свидания"," Соломенная шляпка", " 31 июня"," Небесные ласточки".... Я имел честь сниматься у него в фильме " Усадьба" в 2004году, вместе с Игорем Костолевским и Мариной Есипенко. Мы очень, очень тепло общались и радостно снимались.... Спасибо за чудесные фильмы , за то что многому научили и относились ко мне более чем по доброму.... Светлая память....
Фото: instagram