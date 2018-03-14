14 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Милла Йовович показала очень милую дочь: та приболела и осталась дома. Ксения Собчак — сына с бабушкой. Ида Лоло — ручку малыша. Елена Ваенга похвасталась талантом сына: «Молодой человек нарисовал реплику художника Матвиенко... лимоны такссссказать».

Евгений Плющенко последовал примеру жены и показал вдохновляющее фото: «2 дня спал,отсыпался,и на 3 день вечером». Анна Седокова заинтриговала: «Я помню, что выиграл. Не торопите меня. Я духом собираюсь. #Голыйдень is coming».

Анастасия Костенко показала «фото с малышом»: «Вот такое чудо живет у нас уже две недели. Она еще совсем малышка( 1 месяц и 10 дней), но успела всех обаять! Пока из навыков и привычек обладает лаской, резвостью, аппетитом, желанием играть и кусать игрушки. Адаптировалась отлично, больше не скулит».

Ляйсан Утяшева поздравила мужа: