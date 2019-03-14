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14 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Надежды Михалковой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Лариса Гузеева похвасталась новым образом: «Когда мужчина по весне тревожен, чем он может себе помочь? Ну напьется, ну усы сбреет, и? А мыыы... например — новый цвет волос. Всем желаю не грустить!»

Красивая Надежда Михалкова пожаловалась на бессоницу: «Сон ушел, а когда вернется — не сказал. Как завидую этому мальчику, Ивану, который так сладко спит и успевает еще меня сдвигать с кровати».

Максим Виторган встретился с сыном на работе: «Повелитель моего света. Сходил к папе на работу — остался совершенно равнодушен к сцене и реквизиту — здоровый мальчик. #платонмнесын».

Юсиф Эйвазов показал забавные снимки с сыном Анны Нетребко: «Можно быть королем мира... но если никто не смотрит на вас вот такими глазами и если никто так не улыбается и так счастлив встрече, это все не будет иметь значения».

Елизавета Боярская показала кадр из «мамского» быта: «“Ученье-свет, а неученье-тьма», как завещал нам Дядя Суворов, но про него чуть попозже, а пока на повестке дня у нас КОРОВА».

Виктория Лопырева показала новое фото с сыном: «Марк Леонель наконец-то дождался нашу особенную гостью - ген секретаря кубка ФИФА, мою подругу и женщину, которая заслуживает огромного уважения. Теперь у нас есть мяч с его инициалами и другие подарки».

Владимир Пресняков показал, как играет с сыном:

Тутта Ларсен поделилась селфи с как две капли воды похожими на нее детьми и мыслями: «Когда я была маленькая, я приезжала к бабушке в гости, бесилась у нее до одури, прыгала на кроватях, лазила по шкафам, рылась в ящиках. И говорила: бабушка, как же у тебя хорошо, можно хоть поиграть, а у нас нельзя. У нас — мебель! Сегодня один мудрый взрослый человек мне сказал: Я дошел до того уровня отношений с вещами, когда ты смотришь на какую-нибудь тряпку или безделушку и думаешь "а ведь эта вещь может меня пережить". А если это случится, мои дети будут хранить ее в память обо мне. Она будет постоянно где-нибудь валяться, мешаться, пылиться, она им будет совершенно не нужна, но им будет жалко или стыдно ее выбросить. Поэтому когда ко мне в гости приезжают внуки, я разрешаю им брать все, играть всем, что не опасно для жизни и здоровья, и если они это сломают-разобьют, мне не жалко. Воздуха в доме и в жизни будет больше. Мечтаю научиться такому. Или для этого надо дожить до 70-ти?»

Алена Свиридова показала свою «крымскую дачу»: «Моя крымская дача похожа на кошкин дом из советского мультика) Пианино, которое не вошло в кадр — справа. Герань на подоконниках. Так и представляю — слышишь, дурень, перестань есть хозяйскую герань! И кошка, играющая на пианино котильон) Люблю свой домик, перелетела на 2 дня, организовала обрезку деревьев и винограда — и домой».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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