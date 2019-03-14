14 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лариса Гузеева похвасталась новым образом: «Когда мужчина по весне тревожен, чем он может себе помочь? Ну напьется, ну усы сбреет, и? А мыыы... например — новый цвет волос. Всем желаю не грустить!»

Красивая Надежда Михалкова пожаловалась на бессоницу: «Сон ушел, а когда вернется — не сказал. Как завидую этому мальчику, Ивану, который так сладко спит и успевает еще меня сдвигать с кровати».

Максим Виторган встретился с сыном на работе: «Повелитель моего света. Сходил к папе на работу — остался совершенно равнодушен к сцене и реквизиту — здоровый мальчик. #платонмнесын».

Юсиф Эйвазов показал забавные снимки с сыном Анны Нетребко: «Можно быть королем мира... но если никто не смотрит на вас вот такими глазами и если никто так не улыбается и так счастлив встрече, это все не будет иметь значения».

Елизавета Боярская показала кадр из «мамского» быта: «“Ученье-свет, а неученье-тьма», как завещал нам Дядя Суворов, но про него чуть попозже, а пока на повестке дня у нас КОРОВА».

Виктория Лопырева показала новое фото с сыном: «Марк Леонель наконец-то дождался нашу особенную гостью - ген секретаря кубка ФИФА, мою подругу и женщину, которая заслуживает огромного уважения. Теперь у нас есть мяч с его инициалами и другие подарки».

Владимир Пресняков показал, как играет с сыном: