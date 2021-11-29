14-летняя дочь Юлии Началовой рассказала, как неделю жила одна в доме после заражения ковидом

Отец Юлии Началовой Виктор Васильевич вместе со своей 14-летней внучкой стали гостями передачи «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ», ведущей которой является Лера Кудрявцева. Там Вера вспомнила, как они всей семьей оказались подвержены заболеванию ковидом.

После смерти исполнительницы хита «Герой не моего романа» воспитанием ее дочери занимаются родители певицы. Вера живет с бабушкой и дедушкой. Именно поэтому, когда вся семья заразилась коронавирусной инфекцией, дочь Началовой была вынуждена остаться одна дома более чем на неделю. Таисия Николаевна и Виктор Васильевич были госпитализированы из-за плохого самочувствия. «Тяжело, плохие показатели были», — вспоминает перенесенную болезнь Началов.