14-летняя дочь Юлии Началовой рассказала, как неделю жила одна в доме после заражения ковидом
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @taisianachalova
Отец Юлии Началовой Виктор Васильевич вместе со своей 14-летней внучкой стали гостями передачи «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ», ведущей которой является Лера Кудрявцева. Там Вера вспомнила, как они всей семьей оказались подвержены заболеванию ковидом.
После смерти исполнительницы хита «Герой не моего романа» воспитанием ее дочери занимаются родители певицы. Вера живет с бабушкой и дедушкой. Именно поэтому, когда вся семья заразилась коронавирусной инфекцией, дочь Началовой была вынуждена остаться одна дома более чем на неделю. Таисия Николаевна и Виктор Васильевич были госпитализированы из-за плохого самочувствия. «Тяжело, плохие показатели были», — вспоминает перенесенную болезнь Началов.
Как заявила Вера, находиться дома в гордом одиночестве ей страшно не было. Девочка самостоятельно справлялась с домашними обязанностями и все время была под присмотром — с 14-летней начинающий артисткой на связи постоянно был отец Евгений Алдонин и крестная мама Лариса Долина.
Народная артистка РФ даже посещала болеющую Веру, однако меры безопасности певица соблюдала. «Через лестничный пролет общались», — рассказывает Алдонина.
Фото: Instagram