14 лет вместе: Нонна Гришаева и Александр Нестеров отмечают годовщину свадьбы

В частности, поклонники смогут увидеть фото и видео со свадьбы, которая состоялась в Праге. Также в ролике собраны архивные передачи с участием супругов и трогательные семейные кадры.

Поклонники поздравляют любимую актрису и желают ей долгих счастливых лет вместе с Александром.

«На всех фото видно,что люди близки друг к другу. Долгих лет вам вместе!», «Прелесть!!! Поздравляю! Пусть всегда будет с вами счастье!!!», «Душе благо, сердце радуется, глядя на вас. Будьте счастливы!» — оставляют комментарии подписчики.

Нонна Гришаева и Александр Нестеров поженились в 2006 году. Для актрисы это уже второй брак. Он первого супруга, актера Антона Дерова, она родила дочь Анастасию. В браке с Нестеровым у Гришаевой родился сын Илья.