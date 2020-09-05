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14 лет вместе: Нонна Гришаева и Александр Нестеров отмечают годовщину свадьбы

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Нонна Гришаева с мужем Александром Нестеровым

Фото: Instagram/ @grishaevanonna

В трогательном видео на странице Нонны в Инстаграм супруги открывают секреты семейного счастья.

Нонна Гришаева не только успешная актриса, она еще заботливая мама и любящая жена. Семья в жизни звезды значит многое, поэтому годовщина свадьбы — всегда большой праздник. Уже 14 лет Нонна счастлива в браке с коллегой по цеху Александром Нестеровым. В честь памятной даты актриса в своем Инстаграм поделилась с подписчиками видео, в котором можно найти немало интересных архивных кадров из жизни пары.

В частности, поклонники смогут увидеть фото и видео со свадьбы, которая состоялась в Праге. Также в ролике собраны архивные передачи с участием супругов и трогательные семейные кадры.

Поклонники поздравляют любимую актрису и желают ей долгих счастливых лет вместе с Александром.

«На всех фото видно,что люди близки друг к другу. Долгих лет вам вместе!», «Прелесть!!! Поздравляю! Пусть всегда будет с вами счастье!!!», «Душе благо, сердце радуется, глядя на вас. Будьте счастливы!» — оставляют комментарии подписчики.

Нонна Гришаева и Александр Нестеров поженились в 2006 году. Для актрисы это уже второй брак. Он первого супруга, актера Антона Дерова, она родила дочь Анастасию. В браке с Нестеровым у Гришаевой родился сын Илья.

Фото и видео: Instagram

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