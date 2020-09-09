14 лет, 20 сезонов: семья Кардашьян-Дженнер объявила о закрытии своего реалити-шоу

«Нашим замечательные фанаты. С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли трудное решение попрощаться с шоу. Через 14 лет, 20 сезонов, сотни эпизодов и множество дополнительных программ. Мы безмерно благодарны всем, кто смотрел нас все эти годы — в хорошие и плохие времена, наблюдал за нашими слезами и счастьем, нашими романами и детьми.

Мы всегда будем хранить прекрасные воспоминания о бесчисленном количестве людей, которых встретили на своем пути.

Спасибо всем, кто стал частью этого опыта, и, что наиболее важно, особое спасибо Райану Сикресту за веру в нас и за нашу производственную команду, которая потратила бесчисленные часы, документируя нашу жизнь.

Наш последний сезон выйдет в эфир в начале следующего 2021 года.

Без шоу я бы не была там, где нахожусь сейчас. Я невероятно благодарна всем, кто наблюдал и поддерживал меня и мою семью в течение последних 14 невероятных лет. Это шоу сделало нас такими, какие мы есть, и я навсегда останусь в долгу перед всеми, кто сыграл роль в формировании нашей карьеры и навсегда изменил нашу жизнь.

С любовью и благодарностью, Ким», — написала самая популярная сестра Кардашьян в микроблоге.