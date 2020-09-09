14 лет, 20 сезонов: семья Кардашьян-Дженнер объявила о закрытии своего реалити-шоу
Фото: www.instagram.com/kimkardashian/
Главные ньюсмейкеры зарубежной светской хроники — семья Кардашьян-Дженнер — объявила о закрытии собственного реалити-шоу. Ким с сестрами сделали официальное заявление, поблагодарив фанатов за любовь. Предстоящий 20-й сезон «Семейства Кардашьян» станет финальным после 14 лет существования шоу.
«Нашим замечательные фанаты. С тяжелым сердцем мы всей семьей приняли трудное решение попрощаться с шоу. Через 14 лет, 20 сезонов, сотни эпизодов и множество дополнительных программ. Мы безмерно благодарны всем, кто смотрел нас все эти годы — в хорошие и плохие времена, наблюдал за нашими слезами и счастьем, нашими романами и детьми.
Мы всегда будем хранить прекрасные воспоминания о бесчисленном количестве людей, которых встретили на своем пути.
Спасибо всем, кто стал частью этого опыта, и, что наиболее важно, особое спасибо Райану Сикресту за веру в нас и за нашу производственную команду, которая потратила бесчисленные часы, документируя нашу жизнь.
Наш последний сезон выйдет в эфир в начале следующего 2021 года.
Без шоу я бы не была там, где нахожусь сейчас. Я невероятно благодарна всем, кто наблюдал и поддерживал меня и мою семью в течение последних 14 невероятных лет. Это шоу сделало нас такими, какие мы есть, и я навсегда останусь в долгу перед всеми, кто сыграл роль в формировании нашей карьеры и навсегда изменил нашу жизнь.
С любовью и благодарностью, Ким», — написала самая популярная сестра Кардашьян в микроблоге.
14 лет назад, когда интернет еще не был развит, как сейчас, а о социальных сетях только начинали говорить, шоу «Семейство Кардашьян» удовлетворило потребности зрителей почувствовать себя причастными к звездной жизни. Кардашьян-Дженнер показывали каждую минуту своего быта.
Теперь же, когда Крис, Кортни, Хлое, Ким, Роб, Кендалл и Кайли все выкладывают в Instagram, реалити перестало быть актуальным, так как в нем показывают события, произошедшие с семьей несколько месяцев назад, о чем миллионы их поклонников уже знают.
Фото и видео: Instagram Кортни, Хлое, Ким, Роба Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер
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