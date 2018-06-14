logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

14 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Марии Погребняк

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Этот день был омрачен смертью Станислава Сергеевича Говорухина. Звезды приносили соболезнования его семье. Одним из самых ярких посвящений стал пост Максима Галкина, в котором он опубликовал старое фото режиссера. «Цельный был человек, неделимый, одинаковый для тех и для этих. Всегда говорил, что думает актёрам, друзьям. Один из немногих, кто был около власти по убеждениям, а не из внутривенного раболепия. Говорил: «Так жить нельзя», когда так жить было модно. Если выпивал то красиво, не пьянея, шутил остроумно с каменным лицом, был настоящим мужиком. Снимал фильмы для людей и про людей. Не изменял себе. Не грузил никого своими болячками. Не завидовал. Не сплетничал. С ним всегда было интересно общаться. И при этом большой режиссёр и актёр. Делают ли сейчас таких человеков или производство заброшено с советских времён? Самые глубокие соболезнования от всех друзей родным и близким», — написал он.

Рената Литвинова опубликовала архивное фото Киры Муратовой: «Кира с дочкой Марьяной #кирамуратова из архивов».

В преддверии матча Олег Газманов попросил россиян сделать все, чтобы победить:

Тина Канделаки, Лолита Милявская и другие звезды вспомнили о своей причастности к этой игре: кто-то играл в молодости, кто-то болеет сейчас.

Ксения Бородина скучает по загранице: «Как же не хватает ярких красок Италии, вкусной еды и этой красивой речи. Никакие фильтры не нужны для фото, глаз радуется».

Лариса Вербицкая стала донором. Мария Погребняк показала новый образ с косой. Альбина Джанабаева стимулирует на спорт:

Евгений Плющенко поздравил старшего сына: «Сынуля,Егор,мой чемпион!С днём рождения!!Ты уже совсем взрослый -12 лет! Я тебя очень люблю и желаю тебе счастья, обнимаю». И нарядил младшего в костюм ниндзя.

Сергей Лазарев повеселил фанатов:

Мирослава Дума поделилась занимательным видео:

Found new friend at @foundersforum

Публикация от Miroslava Duma (@miraduma)

Елена Малышева показала финальный вариант платья, за которое ее ругали фанаты, сочтя слишком дешевым, и фигуры:

Анна Седокова показала «свою главную победу»:

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Шах и мат: Мария Шукшина публично поставила «обманутую невестку» на место
Борющаяся с ВИЧ Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости
Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Все-таки беременна? Ксения Собчак демонстрирует сильно округлившийся живот
«Это очевидно!»: поклонники уверены, что Пугачева объявила Бузовой войну из-за ревности к Киркорову