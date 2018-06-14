14 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Этот день был омрачен смертью Станислава Сергеевича Говорухина. Звезды приносили соболезнования его семье. Одним из самых ярких посвящений стал пост Максима Галкина, в котором он опубликовал старое фото режиссера. «Цельный был человек, неделимый, одинаковый для тех и для этих. Всегда говорил, что думает актёрам, друзьям. Один из немногих, кто был около власти по убеждениям, а не из внутривенного раболепия. Говорил: «Так жить нельзя», когда так жить было модно. Если выпивал то красиво, не пьянея, шутил остроумно с каменным лицом, был настоящим мужиком. Снимал фильмы для людей и про людей. Не изменял себе. Не грузил никого своими болячками. Не завидовал. Не сплетничал. С ним всегда было интересно общаться. И при этом большой режиссёр и актёр. Делают ли сейчас таких человеков или производство заброшено с советских времён? Самые глубокие соболезнования от всех друзей родным и близким», — написал он.

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