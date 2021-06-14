14 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Примерный отец Павел Прилучный растрогал своих поклонников нежным фото со своей маленькой дочерью Мией.
Саша Бортич поделилась фотографией «завтрака с подружками»-жирафами, а Лукерья Ильяшенко призывает освободить привитых от коронавируса от локдауна — «пусть антипрививочники дома сидят». Актриса Юлия Пересильд также поделилась с поклонниками ощущениями после сделанной прививки от коронавируса.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lukerya
Валерия показала виртуозную игру на шоколадной скрипке — настоящий музыкант всегда найдет себе инструмент по душе.
Юлия Меньшова отстаивает свободу слова — и жалуется на хейтеров, которые отправляли жалобы на нее за то, что она писала на своей странице в Instagram.
Ксения Бородина похвасталась стильным образом для концерта. Максим Галкин выложил позитивное селфи и пожелал поклонникам хорошего дня, а Анна Хилькевич похвасталась тем, что осталась одна дома.
Ирина Понаровская поделилась совместным фото с Катей Варнавой, а Ксения Собчак — элегантным селфи в блестящей перламутровой блузке с воротничком и глубоким декольте.
Фото: Instagram Павла Прилучного, Юлии Пересильд, Лукерьи Ильяшенко, Валерии, Саши Бортич, Юлии Меньшовой, Ксении Бородиной, Максима Галкина, Анны Хилькевич, Ирины Понаровской, Ксении Собчак
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