14 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Меньшова отстаивает свободу слова — и жалуется на хейтеров, которые отправляли жалобы на нее за то, что она писала на своей странице в Instagram.

Ксения Бородина похвасталась стильным образом для концерта. Максим Галкин выложил позитивное селфи и пожелал поклонникам хорошего дня, а Анна Хилькевич похвасталась тем, что осталась одна дома.

Ирина Понаровская поделилась совместным фото с Катей Варнавой, а Ксения Собчак — элегантным селфи в блестящей перламутровой блузке с воротничком и глубоким декольте.