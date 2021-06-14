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14 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Примерный отец Павел Прилучный растрогал своих поклонников нежным фото со своей маленькой дочерью Мией.

Саша Бортич поделилась фотографией «завтрака с подружками»-жирафами, а Лукерья Ильяшенко призывает освободить привитых от коронавируса от локдауна — «пусть антипрививочники дома сидят». Актриса Юлия Пересильд также поделилась с поклонниками ощущениями после сделанной прививки от коронавируса.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лукерья Ильяшенко

Фото: @lukerya

Валерия показала виртуозную игру на шоколадной скрипке — настоящий музыкант всегда найдет себе инструмент по душе.

Юлия Меньшова отстаивает свободу слова — и жалуется на хейтеров, которые отправляли жалобы на нее за то, что она писала на своей странице в Instagram.

Ксения Бородина похвасталась стильным образом для концерта. Максим Галкин выложил позитивное селфи и пожелал поклонникам хорошего дня, а Анна Хилькевич похвасталась тем, что осталась одна дома.

Ирина Понаровская поделилась совместным фото с Катей Варнавой, а Ксения Собчак — элегантным селфи в блестящей перламутровой блузке с воротничком и глубоким декольте.

Фото: Instagram Павла Прилучного, Юлии Пересильд, Лукерьи Ильяшенко, Валерии, Саши Бортич, Юлии Меньшовой, Ксении Бородиной, Максима Галкина, Анны Хилькевич, Ирины Понаровской, Ксении Собчак

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