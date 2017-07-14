Семейные фотографии, — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Владимир Пресняков и Наталья Подольская продолжают делиться семейными фотографиями. «Пошел 13й год», — гордится Наташа. Алексей Чадов показал трогательное фото: «Сын рулит!». Роза Сябитова опубликовала фото с еще одним молодым человеком. Ольга Орлова показала своих питомцев: «Что мне снег, что мне зной, Что мне дождик проливной, Когда мои друзья со мной», — написала она словамииз детской песенки. Ксения Собчак поделилась забавным видео:

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 14 2017 в 11:47 PDT

Максим Галкин высказал свое отношение к моде:

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 14 2017 в 9:22 PDT

Алена Водонаева разразилась очередным постом о нравах: «Я думаю куда у меня Вера Брежнева из ленты делась. Столько лет на неё подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю её аккаунт - я в блоке. Хм... Озадачилась, звоню своему директору с вопросом - может я чего не знаю? И тут выясняется, что различные дермо сайты и паблики растащили мой пост о певицах и девушках из шоу-бизнеса, повырывали из контекста, состряпали статей и подали как "прямую речь" Водонаевой о Брежневой. Хм... Ну если Вера приняла это на свой счёт и отнесла себя к интенсивно сосу..ей женатому человеку, тогда ок. Я не в курсе её личной жизни. Просто её контент в инстаграм мне был очень интересен ... Так же прилагаю дословный текст, под моим постом за 23 июня, в котором очевидно что на личности я не переходила, а просто размышляла о распространенной ситуации в шоубизе и в жизни в целом. ( текст: "Мы живём в стране двойных стандартов. В очень противоречивом обществе. В котором девушку, которая в 20 лет поучаствовала в реалити шоу и встречалась с парнями по симпатии, будут уважать меньше, чем девушку, которая пев в 20 лет в женском коллективе, интенсивно соса... ( ой, я же мать ) спала с женатым продюсером ( певцом, режиссером, бизнесменом, мужчиной в общем! ) или ещё хлеще - увела его из семьи! Вчера много говорили на эти темы с Джемалом. О лицемерии и проституции, о трудолюбии и честности к себе и к другим". ) Но видимо именно у Веры был повод меня заблокировать. Подпись: Не Ангел Алёна Водонаева, к слову никогда не встречавшаяся с женатыми мужчинами, не уводившая никого из семей и ни разу в жизни не числившаяся ни в чьих любовницах». Наталья Штурм показала, как качает свой «крепкий тыл»:

Катя Гордон в трусиках и с миской черешни поделилась моментом счастья. Анфиса Чехова вернулась в Москву и радуется погоде: «Дорогие мои друзья, которые переживают, что я слишком много отдыхаю... Все, возрадуйтесь, я с вами, в нашем любимом российском микроклимате. Но, мой отдых продолжается, потому что моя работа приносит мне удовольствие, и я не могу назвать это трудом)) С годами я научилась не суетится, не бежать, не пахать, не заниматься тем, что мне не нравится, не быть с тем, с кем не комфортно, не быть там, где скучно и не в кайф, получать удовольствие даже от мелочей))) А еще, мне нравится такая погода как сейчас в Москве! И я тайно мечтаю (вы сейчас меня убьете) что бы она длилась дольше! Климат, похожий на раннюю осень, моя любимая среда обитания». Алексей Воробьев показал любопытную фотографию: «Мой рост 186 см. А вот такого роста был самый высокий человек в книге рекордов Гиннеса». Тутта Ларсен учит сына плавать: