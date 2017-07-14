14 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Владимир Пресняков и Наталья Подольская продолжают делиться семейными фотографиями. «Пошел 13й год», — гордится Наташа. Алексей Чадов показал трогательное фото: «Сын рулит!». Роза Сябитова опубликовала фото с еще одним молодым человеком.
Ольга Орлова показала своих питомцев: «Что мне снег, что мне зной, Что мне дождик проливной, Когда мои друзья со мной», — написала она словамииз детской песенки.
Ксения Собчак поделилась забавным видео:
Максим Галкин высказал свое отношение к моде:
Алена Водонаева разразилась очередным постом о нравах: «Я думаю куда у меня Вера Брежнева из ленты делась. Столько лет на неё подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю её аккаунт - я в блоке. Хм... Озадачилась, звоню своему директору с вопросом - может я чего не знаю? И тут выясняется, что различные дермо сайты и паблики растащили мой пост о певицах и девушках из шоу-бизнеса, повырывали из контекста, состряпали статей и подали как "прямую речь" Водонаевой о Брежневой. Хм... Ну если Вера приняла это на свой счёт и отнесла себя к интенсивно сосу..ей женатому человеку, тогда ок. Я не в курсе её личной жизни. Просто её контент в инстаграм мне был очень интересен ... Так же прилагаю дословный текст, под моим постом за 23 июня, в котором очевидно что на личности я не переходила, а просто размышляла о распространенной ситуации в шоубизе и в жизни в целом. ( текст: "Мы живём в стране двойных стандартов. В очень противоречивом обществе. В котором девушку, которая в 20 лет поучаствовала в реалити шоу и встречалась с парнями по симпатии, будут уважать меньше, чем девушку, которая пев в 20 лет в женском коллективе, интенсивно соса... ( ой, я же мать ) спала с женатым продюсером ( певцом, режиссером, бизнесменом, мужчиной в общем! ) или ещё хлеще - увела его из семьи! Вчера много говорили на эти темы с Джемалом. О лицемерии и проституции, о трудолюбии и честности к себе и к другим". ) Но видимо именно у Веры был повод меня заблокировать. Подпись: Не Ангел Алёна Водонаева, к слову никогда не встречавшаяся с женатыми мужчинами, не уводившая никого из семей и ни разу в жизни не числившаяся ни в чьих любовницах».
Наталья Штурм показала, как качает свой «крепкий тыл»:
Мощные тети с серьёзной точкой заземления ввели в моду огромные задницы. Теперь "попа как орех так и проситься на грех" не актуальна. Качаем пятую точку специальным упражнением в гравитроне, шоб быть в тренде)). #фитнес #фитнесклуб #gym#упражнение #качаем #попа #sportlife #lifestyle #instaartist #fitnessgirl #fitness #instasport #drloderbelorusskaya #moscowcity
Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)
Катя Гордон в трусиках и с миской черешни поделилась моментом счастья.
Анфиса Чехова вернулась в Москву и радуется погоде: «Дорогие мои друзья, которые переживают, что я слишком много отдыхаю... Все, возрадуйтесь, я с вами, в нашем любимом российском микроклимате. Но, мой отдых продолжается, потому что моя работа приносит мне удовольствие, и я не могу назвать это трудом)) С годами я научилась не суетится, не бежать, не пахать, не заниматься тем, что мне не нравится, не быть с тем, с кем не комфортно, не быть там, где скучно и не в кайф, получать удовольствие даже от мелочей))) А еще, мне нравится такая погода как сейчас в Москве! И я тайно мечтаю (вы сейчас меня убьете) что бы она длилась дольше! Климат, похожий на раннюю осень, моя любимая среда обитания».
Алексей Воробьев показал любопытную фотографию: «Мой рост 186 см. А вот такого роста был самый высокий человек в книге рекордов Гиннеса».
Тутта Ларсен учит сына плавать:
Ну все, поплыл! Оказалось, что эта штука работает! В нарукавниках мы клюем носом, с матраца соскальзываем, в малышковом круге с ножками скучно. А тут - полный кайф, простор для движений и без риска выскользнуть или перевернуться. Круг swimtrainer стоит раза в три дороже обычного, но он того стоит, смотрите сами! Я очень довольна. #нирваня#сисьадмин#нашанарния
Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)
Фото: instagram.com