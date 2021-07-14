14 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Инна Маликова подает своим поклонникам пример – заниматься спортом лучше всего на свежем воздухе.
Юлия Ковальчук поделилась ярким летним фото в розовом платье и соломенной шляпке.
Тимати опубликовал фото со своей дочерью Алисой, а заодно сделал комплимент ее маме, модели Алене Шишковой:
«Спасибо маме за длинные ноги».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maria_ivakova
Джиган поделился видео в стиле «Папа года» – отбоксировал своего сына, который стоял за грушей. Обеспокоенных подписчиков рэпер успокоил – сын Давид не пострадал.
Мария Ивакова опубликовала теплые совместные фото со своим возлюбленным Никитой Ефремовым.
Андрей Малахов показал, как правильно начинать день – со свежей газетой, чашкой кофе и на террасе отеля в Швейцарии.
Анна Седокова поделилась фото с сыном у бассейна и рассказала, как ребенок задал ей сложный вопрос – «О чем ты мечтаешь?»
Ида Галич после развода явно не страдает. Блогер опубликовала фото с подписью «очень счастливый человек» на одной из московских крыш.
Айза Долматова поделилась своей любимой «беременной» фотографией – на пляже. В то время она была беременна сыном Элвисом.
Алена Водонаева поделилась своим достижением – в четверг она получает диплом журфака МГУ.
Мила Сивацкая опубликовала очень яркие фотографии с лавандового поля.
Певица Зара выложила фото из Греции в шикарном красном летнем платье – «Red look».
Фото: Instagram Джигана, Тимати, Юлии Ковальчук, Инны Маликовой, Марии Иваковой, Зары, Андрея Малахова, Милы Сивацкой, Иды Галич, Алены Водонаевой, Айзы Долматовой
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