14 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Ивакова опубликовала теплые совместные фото со своим возлюбленным Никитой Ефремовым.

Андрей Малахов показал, как правильно начинать день – со свежей газетой, чашкой кофе и на террасе отеля в Швейцарии.

Анна Седокова поделилась фото с сыном у бассейна и рассказала, как ребенок задал ей сложный вопрос – «О чем ты мечтаешь?»

Ида Галич после развода явно не страдает. Блогер опубликовала фото с подписью «очень счастливый человек» на одной из московских крыш.