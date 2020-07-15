14 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Алена Шишкова и Виктория Боня снова стали блондинками. «Я вернулась», — обрадовала подписчиков первая. «Вам не кажется, что я медленно но верно трансформировалась в блондинку? Как считаете? Мне кажется, с блондинок спросу меньше», — интригует вторая.
Полина Диброва поделилась впечатлениями: «За пол года первый самолет, даже не верится. 20 минут в пути, 5 минут на регистрацию... Я что одна в самолове буду???? Даже не по себе... Лечу на Родину».
Юлия Ковальчук похвасталась романтическим ужином: «Одна из идей для дождливого вечера».
Марина Юдашкина экспериментирует на кухне:
Ромео Бекхэм тоже наслаждается романтикой: «Luv u».
Александр Олешко выращивает свою первую розу:
Катерина Шпица вернулась к работе: «Первый съемочный день #топи после огромного перерыва — Минск, привет!!!»
«Сегодня услышала, что день по лунному календарю не самый благоприятный. Нельзя ссориться и проявлять агрессию, а так же лучше всего чистить дом и душу от хлама. В том числе и энергетического», — предупредила Саша Савельева.
Елена Валюшкина показала видео со съемок:
Потап выложил селфи с подросшим сыном.
Елена Исинбаева похвасталась модным велосипедом: «Теперь у меня свой, железный конь».
Дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова поделилась солнечной фотографией: «Всем привет».
Анна Нетребко сверкнула стройными ногами на фото с семьей: «Вена❤️»
Фото и видео: Instagram / @missalena.92 / @victoriabonya / @polinadibrova / @juliakovalchuk / @romeobeckham / @katerinashpitsa / @realpotap / @isinbaevayelena / @claudiazemtsova / @anna_netrebko_yusi_tiago / @marinayudashkina / @sasha_savelieva / @oleshkoaleksandr / @elena_valushkina
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!