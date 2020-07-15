14 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Шишкова и Виктория Боня снова стали блондинками. «Я вернулась», — обрадовала подписчиков первая. «Вам не кажется, что я медленно но верно трансформировалась в блондинку? Как считаете? Мне кажется, с блондинок спросу меньше», — интригует вторая.

Полина Диброва поделилась впечатлениями: «За пол года первый самолет, даже не верится. 20 минут в пути, 5 минут на регистрацию... Я что одна в самолове буду???? Даже не по себе... Лечу на Родину».

Юлия Ковальчук похвасталась романтическим ужином: «Одна из идей для дождливого вечера».

Марина Юдашкина экспериментирует на кухне: