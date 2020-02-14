Ленты многих знаменитостей были забиты любовными признаниями и поздравлениями с Днем святого Валентина. Но нашлись и те, кто не стал уделять Дню влюбленных слишком много внимания, а рассказал подписчикам, как провел свой день.Тимати показал селфи с сыном Ратмиром. «Похож?», — просил Тимур у фолловеров. Олег Газманов увез жену в Рим, чтобы побаловать ее в День всех влюбленных, хотя он сам, по его словам, этот праздник не признает. Валерия поздравила подругу и коллегу Ирину Дубцову с днем рождения и показала фото с обворожительной и талантливой именинницей. «Талантливая, яркая, искренняя, красивая Ирочка! Поздравляю тебя, да и всех нас, что ты в этот день появилась на свет. Будь счастлива! Пусть не иссякает вдохновение! Пусть множится число твоих фанатов! Пусть все будет так, как ты, моя дорогая, того желаешь!», — написала Валерия в социальной сети. Сразу две влюбленные пары провели праздник культурно — в театрах. Валентин Юдашкин провел вечер с супругой Мариной, а актриса Дарья Повереннова с любимым мужчиной Андреем Шароновым.Ирина Пегова поделилась с подписчиками красивыми фотографиями с прогулки в зимней день со своей тетей; Наталья Водянова покаталась на лыжах с подругой; а Елена Темникова устроила игры с дочкой и собакой на свежем воздухе.Танцор и хореограф показал подписчикам своих любимых девочек — жену и дочку, а Сергей Безруков поделился фотографией годовалого сына Степана с книжкой в руках.Ида Галич выписалась с новорожденным сыном Леоном из роддома и рассказала, что дома его встречала большая и дружная семья. Актриса Анна Михалкова поздравила свою маму Татьяну Евгеньевну Михалкову с днем рождения и показала красивое фото из молодости именинницы. Нино Нинидзе продолжают путешествовать по Оману и публиковать красивые снимки из пустыни, а Екатерина Андреева, чей Instagram еще несколько дней назад пестрел фотографиями из Африки, выложила фото с прогулки по ночной Москве. Владимир Пресняков показал фото из своей молодости, а Анита Цой поделилась снимком с необычной прической.Голливудская актриса опубликовала в социальной сети фото своей большой счастливой семьи, а модель Эшли Грэм показала, как в кафе кормит грудью новорожденного сына. Анастасия Волочкова похвасталась, что к ней в гости в День всех влюбленных приехал Никита Джигурда. «А вот и рыцарь ко мне приехал в День влюбленных на вороном коне с белыми розами!Никита. Это любовь. Отмечаем», — написала балерина. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!