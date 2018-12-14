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14 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Стаса Костюшкина

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Молодой отец Влад Топалов показал фото из зала: «Доброе утро, мир! Работа-работой, а спорт — по расписанию! Хотя бы утром, до всех дел и забот. Чтобы уже не думать об этом весь день и не искать время! Пропотел и вперед! И смело заслужил себе право сожрать что-то вредное».

Сергей Безруков поделился кадром с прогулки: «Театр театром, а ПАПА ПАПОЙ!!!!!))) Капюшон на голову! Валенки!!!!!! И ГУЛЯТЬ!!!!!!!!!!!! РАБОТАЕМ ПАПОЙ!!!!!!!!!! И это КРУТО!!!!!!!! Всем ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ, ДОРОГИЕ МОИ, ХОРРОШИЕ!!!! Если еще встретите "Заповедник" в кинотеатре.... спешите видеть) Если не скачали наш второй альбом группы "Крестный папа".... скачивайте!!! И....ГОТОВЬТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА!!!!)))»

Анна Седокова поздравила взрослую дочь и украсила ее день рождения необычными сладостями: сладкими бургерами и картошкой, нежными эклерами, малиново-шоколадным тортом.

Стас Костюшкин опубликовал забавное фото: «Два поросенка и елочка». Светлана Лобода сфотографировалась с Александром Реввой: «С моим любимым светлым другом прилетели в любимый город».

«Сбылась моя мечта сегодня, я увидела на сцене своего любимого @sergeipolunin ! Как же это было красиво! Песок и танцы - это так эффектно», — поделилась Виктория Дайнеко.

Ирина Пегова показала фото в образе: «"Жена" чехов любимый спектакль !! Спасибо вам».

Ксения Бородина и Катерина Шпица спустились в метро: первая — не скрывалась, а вторая — замаскировалась под мальчика. «Довольная моська знатного конспиратора. Стырила у сына шапку, достала книжку. Обожаю метро за скорость и за то, что чтение в вагоне глазам не вредит. Но история не об этом. Как-то мы с МГТ ехали со спектакля в Витебске. Садились не поезд в Орше. В дверях вокзала при выходе на перрон у меня с шеи слетела дорожная подушка. Пожилая женщина, которая синхронно со мной, но в обратном направлении проходила этот перешеек, очень добродушно и заботливо окликнула меня вскриком: "Ой, у вас что-то упало, девочка!" И уже немного растерянно и как будто на всякий случай закончила фразу : "...Иииииии....или мальчик". Я была одета примерно так, плюс припухшая после двухчасового сна в автобусе», — поделилась актриса.

«Не судите строго, я только учусь. Начиная рисовать преподаватель спросила, чего бы мне хотелось.... Я ответила - "волшебства". В предверии Нового Года хочется сказки, какой-то нереальности, праздника. Именно это я пыталась выразить на бумаге. Получилось или нет, решать вам, но процесс просто захватывающий! Буду совершенствовать свои навыки, развиваться в этом направлении», — поделилась Елена Исинбаева.

Екатерина Андреева показала, как приготовить десерт без сахара:

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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