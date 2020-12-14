14 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/natasupernova/
Наталья Водянова путешествует со старшими детьми Лукасом Невой и Виктором по Сибири. Подписчикам она показала живописные фото и видео из Мурманска, заваленного снегом. На снимках, где все одеты в пуховики, шапки и шарфы, не сразу можно понять, кто мать, а кто дети.
Вера Брежнева поздравила младшую дочь Сару с 11-летием и показала нежные фото с ней.
Сегодня есть именинница и в семье Анны Хилькевич. Ее старшей дочке Арианне исполнилось 5 лет. Девочка получила подарок, который просила два года, — живого хомячка.
Денис Клявер показал забавное фото с котом, слившимся с его шапкой.
В Москве рядом с театром открыли памятник Олегу Табакову. На скульптурной композиции Руковишникова актер и режиссер запечатлен с котом Матроскиным.
Модель Лена Перминова показала, какие пряничные домики соорудила с детьми. «Тадам!Барабанная дробь! Вот они, создатели маленьких шедевров, не меньше. Казалось бы, из одинаковых ингредиентов для украшения, но у каждого получился свой домик с характером.
Пришло время подвести итог: абсолютным победителем стал домик Никитин. Дом Ариши под 2-м месте, и Егорушкин очень сильно отстал и собрал наименьшее количество голосов... Ну а больше всего как маму меня порадовал тот факт, что Арина с Никитой, узнав, что за домик Егора практически никто не голосует, по-настоящему искренне и очень сильно расстроились. "Мамочка, пожалуйста, попроси всех своих знакомых проголосовать за домик Егора!" - нашептала мне Ариша, чтобы он только не огорчился. Вновь поймала себя на мысли, что я все правильно делаю в воспитании детей», — написала Перминова в блоге.
Татьяна Навка побывала на девичнике с подругами и отчиталась перед поклонниками о проведенном вечере.
Татьяна Тотьмянина отправилась на неделю в Европу со старшей дочерью Елизаветой и показала фото из Франции. А Алексей Ягудин, оставшийся дома, опубликовал видео, в котором показал, как охлаждается на морозе после бани.
Елена Ильиных после окончания съемок в «Ледниковом периоде» улетела отдыхать на Мальдивы со своим женихом Сергеем Полуниным. Оттуда она опубликовала жаркое фото с океанского побережья.
Фото: www.instagram.com/blackswanei/
Любовь Успенская опубликовала фото с Алексеем Воробьевым, которое шутливо подписала: «Все твои разочарования в любви позади. Теперь ты встретил настоящую Любовь. Любовь Успенскую».
Алена Хмельницкая показала фото первого съемочного дня фильма «Ландыш серебристый» своего бывшего мужа Тиграна Кеосаяна. «Первый съемочный день в концертном зале "Россия", которого нет. В этот же день познакомились с Юрочкой Стояновым — и в кадр играть сложные, многолетние отношения бывших супругов. Люблю кино ! Зато мы стрессоустойчивы и готовы к любым поворотам! Ваша Ирма!», — поделилась она воспоминаниями.
Модель Елена Кулецкая посоветовала оседлать оленя, можно и надувного, чтобы получить настоящее новогоднее настроение.
Фото и видео: Instagram Елены Кулецкой, Любови Успенской, Алены Хмельницкой, Елены Ильиных, Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Татьяны Навки, Лены Перминовой, Марины Зудиной, Дениса Клявера, Анны Хилькевич, Веры Брежневой, Натальи Водяновой
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