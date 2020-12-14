14 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Модель Лена Перминова показала, какие пряничные домики соорудила с детьми. «Тадам!Барабанная дробь! Вот они, создатели маленьких шедевров, не меньше. Казалось бы, из одинаковых ингредиентов для украшения, но у каждого получился свой домик с характером.

Пришло время подвести итог: абсолютным победителем стал домик Никитин. Дом Ариши под 2-м месте, и Егорушкин очень сильно отстал и собрал наименьшее количество голосов... Ну а больше всего как маму меня порадовал тот факт, что Арина с Никитой, узнав, что за домик Егора практически никто не голосует, по-настоящему искренне и очень сильно расстроились. "Мамочка, пожалуйста, попроси всех своих знакомых проголосовать за домик Егора!" - нашептала мне Ариша, чтобы он только не огорчился. Вновь поймала себя на мысли, что я все правильно делаю в воспитании детей», — написала Перминова в блоге.