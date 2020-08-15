14 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ирина Слуцкая тоже постит фотографии с отдыха: «Три составляющие моего идеального отпуска: солнце, никаких фильтров и мои детки».

Светлана Лобода позирует с дочками: «Есть тонкая нить между мамой и детьми - она не рвется от расстояний и времени... и где бы я ни была, что бы я не делала - я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери - мое лучшее творение».

Нюша и Константин Богомолов такого же мнения - они показали фотографии своих дочерей.

Марьяна Спивак ловит лето за хвост: «Август....! Время, когда хочется впитать в себя каждый лучик солнца, потому что впереди уже неумолимо маячит осень, с ее невыносимыми зябкими дождями, длинными рукавами, шапками, зонтами... поэтому утащить меня в солнечный выходной с пляжа не представляется возможным».

Юлия Ковальчук поделилась рецептом завтрака для стройности: