14 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Дима Билан опубликовал растрепанное фото: «Отлет-прилет... я на месте! Ещее 1,5 часа до Ялты! Завтра будет огонь».
Евгений Папунаишвили примерил традишионный головной убор.
Сергей Лазарев похвастался летними фотографиями себя и сына и опубликовал видео с отдыха:
Ирина Слуцкая тоже постит фотографии с отдыха: «Три составляющие моего идеального отпуска: солнце, никаких фильтров и мои детки».
Светлана Лобода позирует с дочками: «Есть тонкая нить между мамой и детьми - она не рвется от расстояний и времени... и где бы я ни была, что бы я не делала - я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери - мое лучшее творение».
Нюша и Константин Богомолов такого же мнения - они показали фотографии своих дочерей.
Марьяна Спивак ловит лето за хвост: «Август....! Время, когда хочется впитать в себя каждый лучик солнца, потому что впереди уже неумолимо маячит осень, с ее невыносимыми зябкими дождями, длинными рукавами, шапками, зонтами... поэтому утащить меня в солнечный выходной с пляжа не представляется возможным».
Юлия Ковальчук поделилась рецептом завтрака для стройности:
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Замоталась и не выложила утренний классный завтрак ) Муж @alexchumakoff сказал, что вкусно и даже не попросил сверху отшлифовать сладеньким😂 Ловите : тосты с яйцом-пашот и авокадо) 1. Яйца 2 шт 2. Безглютеновый хлеб 3. Авокадо 1/2 шт 4. Козий сыр 5. Руккола Подробности приготовления яйца-пашот смотри в stories)) Приятного аппетита 😋 #Юлияковальчук #Певица #ведущая #полезныйзавтрак #вкусно
Роман Костомаров показал трогательное видео: «Кто-то пока на льду пашет, а мы за Чупа-чупсом! Выходные пару дней и обратно на лед , включаемся в работу, в творчество с Региной Тодоренко».
Дарья Мороз пожаловалась на погоду: «14 августа? Нееее, не слышали!»
Фото и видео: Instagram /@bilanofficial /@lazarevsergey /@slutskayaofficial /@mofevna /@juliakovalchuk /@lobodaofficial /@e_papunaishvili /@romankostomarovkrs /@d_moroz
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