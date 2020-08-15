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14 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Димы Билана

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Дима Билан опубликовал растрепанное фото: «Отлет-прилет... я на месте! Ещее 1,5 часа до Ялты! Завтра будет огонь».

Евгений Папунаишвили примерил традишионный головной убор.

Сергей Лазарев похвастался летними фотографиями себя и сына и опубликовал видео с отдыха:

Ирина Слуцкая тоже постит фотографии с отдыха: «Три составляющие моего идеального отпуска: солнце, никаких фильтров и мои детки».

Светлана Лобода позирует с дочками: «Есть тонкая нить между мамой и детьми - она не рвется от расстояний и времени... и где бы я ни была, что бы я не делала - я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери - мое лучшее творение».

Нюша и Константин Богомолов такого же мнения - они показали фотографии своих дочерей.

Марьяна Спивак ловит лето за хвост: «Август....! Время, когда хочется впитать в себя каждый лучик солнца, потому что впереди уже неумолимо маячит осень, с ее невыносимыми зябкими дождями, длинными рукавами, шапками, зонтами... поэтому утащить меня в солнечный выходной с пляжа не представляется возможным».

Юлия Ковальчук поделилась рецептом завтрака для стройности:

Роман Костомаров показал трогательное видео: «Кто-то пока на льду пашет, а мы за Чупа-чупсом! Выходные пару дней и обратно на лед , включаемся в работу, в творчество с Региной Тодоренко».

Дарья Мороз пожаловалась на погоду: «14 августа? Нееее, не слышали!»

Фото и видео: Instagram /@bilanofficial /@lazarevsergey /@slutskayaofficial /@mofevna /@juliakovalchuk /@lobodaofficial /@e_papunaishvili /@romankostomarovkrs /@d_moroz

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