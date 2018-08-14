14 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Саша Савельева нежно призналсь мужу в любви: «Главное, что есть ты у меня!»

Мария Шумакова размышляет о романах с женатыми: «Всю ночь во дворе кто-то слушал (не поверите!) Ирину Аллегрову-вот так и приходит вдохновение-«Угнала тебя! Угнала...» Хочется поговорить на довольно щекотливую тему-роман с женатым мужчиной! Помню на очередных посиделках мы пытали одну подругу, почему они с новым бойфрендом не живут вместе, на что получили томное: «Он просто любит жить за городом!» Моя милая приятельница не хотела раскрывать, что у ее новой пассии куча детей, жён бывших и нынешних. С тех пор женатых мужчин мы так и называем-«любит жить за городом». Знакомиться с мужчинами летом, становится опасным предприятием. Молодые и успешные, с красивыми часами и глазами отправляют, якобы уставших от России жён куда-нибудь за моря, а затем прочувствовав абсолютную свободу, с видом брошенного кота пытаются потереться об чью-нибудь симпатичную коленку. Недавно было совсем смешно! День, сижу где-то на Бронной с лимонадом, подходит крайне симпатичный мужчина лет 40. Что важно, с бронзовым роскошным загаром. Пытается познакомиться и угостить меня шампанским. В разгаре нашей 3-х минутной беседы, замечаю на безымянном пальце правой руки Белый, не загорелый след от кольца.Смеюсь про себя. Задаю вопрос: «А вы женаты?» Ответ: «Нет, то есть Да!». На этом наше общение было закончено. Женское сообщество, обычно категорически отрицательно относятся к роману с женатым мужчиной. Но по моим наблюдениям, многие через это проходили. Считается, что роман с женатым мужчиной, на прямую указывает на низкую самооценку барышни. Знаете, я видела убедительные примеры, когда женщина, пережившая глубокое разочарование и боль в предыдущих «правильных» отношениях, просто напросто спасалась в отношениях с женатым мужчиной. Ни к чему не обязывающих, заранее принятых, как нечто репетиционное. Я не выступаю ярым противником таких отношений, но если девушка идёт на подобную связь, то безусловно необходимо оценивать все риски двойной игры: потерянное время, одиночество и огромная иллюзия».

Анфиса Чехова дала ценный совет: «"Как справляться со стрессом? С изменой? С расставанием? С неудачами?" Вы часто спрашиваете меня об этом. Стоять на голове, дышать пранайямы, вышивать крестиком, забить свой день миллионом дел, броситься в пучину алкоголя и разврата, бить боксерскую грушу, уехать в кругосветное путешествие? Наверняка, уход от боли — это первое что приходит человеку на ум. Но переплыть реку невозможно, если отчаянно нестись в обратном направлении, не разбирая пути. В итоге, можно оказаться совсем в другом месте от течения своей реки жизни. Что бы проплыть реку боли и отчаяния и оказаться на другом берегу, где высохнут все слезы, где утихнут все страдания, где нас ждут новые люди и другие возможности: нужно войти, погрузиться, ощутить холодную воду каждым сантиметром своей кожи, осознать своё одиночество, пустоту, боль... осознать, что жизнь стремительно меняется, и зона комфорта уже позади, и вам не остаться прежней...и плыть! Просто плыть, сосредоточившись на себе, на своих ощущениях, пробуя свою боль на вкус, погружаясь в её глубину, и снова выныривая на поверхность. Говоря простыми словами, боль,стресс и страдание нужно позволить себе прожить! Прорыдать, проговорить с миллионом подружек, или с психологом, или самой себе перед зеркалом. Насладиться своим гневом, покатать на языке злость и обиду. Не виня себя за те чувства, которые вы испытываете! Страдание,в которое мы погружаемся, никогда не сломает того, кто отдает себе отчёт, что все это временно, и позволяет сейчас с собой этому случиться! Бегство от страданий, не решает проблему, а просто загоняет её в глубины подсознания, откуда она будет влиять на всю дальнейшую жизнь, и вылезет как фурункулы, десятками комплексов и девиаций! Но если разрешить себе окунуться в переживания с головой, побыть раздавленной, удрученной, слабой, дать себе максимум понимания, заботы и утешения — боль,как туман, начнет потихоньку рассеиваться. И из этого треша вы выйдете другой: с новыми надеждами, верой в лучшее и, главное, в себя и свои силы! Вы сблизитесь с собой, и поймёте, что Страдание — это лестница к новым Возможностям! Не бегите от Боли, проживите её так же искренне, как Победы и Радости!»

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