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14 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ольги Орловой

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

«Мои меховые грелки)))) Очень актуально холодным московским летом», — показала фото из спальни Ольга Орлова.

«С моей любимой @alladukhovaofficial на дружеском турнире по Гольфу, который уже 5-й год собирает профессионалов и любителей», — поделилась задорными снимками Кристина Орбакайте.

Дмитрий Маликов наслаждается деревенской жизнью:

Дмитрий Тарасов сводил жену и дочь в зоопарк. «Люблю вас ❤️», — написал он в блоге.

«Сладкая семейка...», — написал Игорь Крутой под забавной фотографией.

«Спасибо моему мужу!!!», — Ирина Млодик показала нежное фото с дочкой.

«7 лет назад именно в это время я ехала в Лондоне на такси в госпиталь Святой Марии... А еще через несколько часов на свет появился Арсений. Я помню тот день по минутам. Секунды, минуты, часы, дни, месяца и вот уже 7 лет счастья, что ты у меня есть, что ты у всех у нас есть. Честный, открытый, сильный, но при этом невероятно ранимый, трогательный и заботливый. Любящий все и всех вокруг. И я буду вгрызаться в эту жизнь, чтобы как можно дольше видеть, как ты растешь, как ты живёшь, и, чтобы ты знал, что я есть, что я где-то рядом и всегда молюсь о тебе. С днём рождения, мой сын, с днем рождения, Арсений», — написала Юлия Барановская.

Алана Мамаева навестила мужа в колонии.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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