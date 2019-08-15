14 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дмитрий Тарасов сводил жену и дочь в зоопарк. «Люблю вас ❤️», — написал он в блоге.

«Сладкая семейка...», — написал Игорь Крутой под забавной фотографией.

«Спасибо моему мужу!!!», — Ирина Млодик показала нежное фото с дочкой.

«7 лет назад именно в это время я ехала в Лондоне на такси в госпиталь Святой Марии... А еще через несколько часов на свет появился Арсений. Я помню тот день по минутам. Секунды, минуты, часы, дни, месяца и вот уже 7 лет счастья, что ты у меня есть, что ты у всех у нас есть. Честный, открытый, сильный, но при этом невероятно ранимый, трогательный и заботливый. Любящий все и всех вокруг. И я буду вгрызаться в эту жизнь, чтобы как можно дольше видеть, как ты растешь, как ты живёшь, и, чтобы ты знал, что я есть, что я где-то рядом и всегда молюсь о тебе. С днём рождения, мой сын, с днем рождения, Арсений», — написала Юлия Барановская.