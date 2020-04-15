14 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Фадеев похвастался своими реальными достижениями: «Был — 196 кг 700 гр, Стал — 112 кг! Осталось убрать еще 20-30кг, и будет ок».

Алена Шишкова с фантазией подошла к «подушечному» челленджу: «Суповой набор)) Романтический герой всегда идет в разрез с обществом и пока все фоткаются в подушках, у меня — штора, наволочка, кастрюля на голове».

Алиса Вокс решила не изощряться.

Певица Нюша устроила мини-фотосессию в маске у телебашни в Останкино.