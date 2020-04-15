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14 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Миллы Йовович

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Милла Йовович очаровала фанатов фотографиями с красавицей-дочкой.

Юлия Барановская похвасталась своими симпатичными детьми.

Влад Топалов пытается найти общий язык с сыном: «Я вооообщеееее его не понимаю! Это так грустно......»

Иван Охлобыстин показал карантинное фото с семьей: «Коронотаем вечерок».

Николь Кидман показала, чем занимается на самоизоляции ее муж:

Анна Семенович показала, как весело проводит карантин:

Алексей Ягудин развлекает дочек, не жалея себя: «Велопробег. P.S. Сегодня болит задница и коленки, думаю, с чего же, так вот причина.....»

Яна Рудковская с семьей, Мария Погребняк с детьми и Юлия Проскурякова приняли участие в модном челлендже:

Наталья Бочкарева тоже показала, как занимается спортом:

Максим Фадеев похвастался своими реальными достижениями: «Был — 196 кг 700 гр, Стал — 112 кг! Осталось убрать еще 20-30кг, и будет ок».

Алена Шишкова с фантазией подошла к «подушечному» челленджу: «Суповой набор)) Романтический герой всегда идет в разрез с обществом и пока все фоткаются в подушках, у меня — штора, наволочка, кастрюля на голове».

Алиса Вокс решила не изощряться.

Певица Нюша устроила мини-фотосессию в маске у телебашни в Останкино.

Фото и видео: Instagram

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