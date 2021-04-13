14 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @kamenskux
Настя Каменских опубликовала фото до и после похудения. На них сразу заметно, как много пришлось поработать певице ради стройной фигуры.
Ксения Собчак показала честное фото в купальнике «из командировки» с ярко-красной помадой.
Честное фото показала и Анна Седокова, опубликовав очень пушистые волосы. Именно так, по словам певицы, она и выглядит после душа.
Ольга Бузова заявила, что уходит из «Дома-2», и поделилась архивными фотографиями с проекта разных лет.
Анна Нетребко поделилась видео с московских улиц и возмутилась отсутствием масок — оказалось, что в столице практически никто не соблюдает меры безопасности
Анфиса Чехова продолжает дразнить своих подписчиков фотографиями с отдыха — телеведущая прекрасно проводит время в Майами.
Мария Шумакова пожаловалась на пухлые щеки и поделилась весенними фото, а также порассуждала о раскрепощенности женщин.
Ксения Бородина поделилась совместным фото с Курбаном Омаровым и высказала сожаление о том, что Россия закрыла авиасообщения с Турцией.
Катерина Шпица поделилась архивным фото со своим сыном — через три дня после того, как сделали эту фотографию, мальчик сделал первые самостоятельные шаги.
Иван Ургант поделился селфи из лифта и признался, что все еще носит отцовские пиджаки.
Фото и видео: Instagram Анфисы Чеховой, Ивана Урганта, Катерины Шпицы, Ксении Бородиной, Марии Шумаковой, Анфисы Чеховой, Ольги Бузовой, Анны Седоковой, Анны Нетребко, Ксении Собчак, Насти Каменских
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