14 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Настя Каменских опубликовала фото до и после похудения. На них сразу заметно, как много пришлось поработать певице ради стройной фигуры.

Ксения Собчак показала честное фото в купальнике «из командировки» с ярко-красной помадой.

Честное фото показала и Анна Седокова, опубликовав очень пушистые волосы. Именно так, по словам певицы, она и выглядит после душа.

Ольга Бузова заявила, что уходит из «Дома-2», и поделилась архивными фотографиями с проекта разных лет.

Анна Нетребко поделилась видео с московских улиц и возмутилась отсутствием масок — оказалось, что в столице практически никто не соблюдает меры безопасности