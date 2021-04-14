14 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мила Сивацкая выбирает между фильтрами и естественной красотой и спрашивает мнения по поводу селфи у подписчиков. Поклонники голосуют за натуральность.

Светлана Бондарчук поделилась элегантном образом – на фото она в черной блузке и с ярким перстнем на руке.

Валерия радуется отличной погодой в Москве, но сетует, что не может отправиться на прогулку – нужно готовиться к концерту. На селфи певица появилась в стильном клетчатом жакете и серебристом ободке.

Тина Канделаки призвала поклонников заранее худеть к лету и показала свою форму – телеведущей есть, чем похвастаться.

Анна Хилькевич с мужем греется под дубайским солнцем и публикует забавное фото из отпуска.

А Елена Темникова, тем временем, прощается с Мальдивами – отпуск заканчивается, и звезда отправляется домой.

Саша Савельева показала образ роковой красотки – певица призналась, что давно уже не носила яркую красную помаду.