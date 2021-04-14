14 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @mila_sivatskaya
Мила Сивацкая выбирает между фильтрами и естественной красотой и спрашивает мнения по поводу селфи у подписчиков. Поклонники голосуют за натуральность.
Светлана Бондарчук поделилась элегантном образом – на фото она в черной блузке и с ярким перстнем на руке.
Валерия радуется отличной погодой в Москве, но сетует, что не может отправиться на прогулку – нужно готовиться к концерту. На селфи певица появилась в стильном клетчатом жакете и серебристом ободке.
Тина Канделаки призвала поклонников заранее худеть к лету и показала свою форму – телеведущей есть, чем похвастаться.
Анна Хилькевич с мужем греется под дубайским солнцем и публикует забавное фото из отпуска.
А Елена Темникова, тем временем, прощается с Мальдивами – отпуск заканчивается, и звезда отправляется домой.
Саша Савельева показала образ роковой красотки – певица призналась, что давно уже не носила яркую красную помаду.
Иосиф Пригожин поделился с поклонниками новым стильным образом – светлые «бунтарские» брюки муж Валерии сочетает со строгим пиджаком и футболкой с принтом.
Стеша Маликова в стильном бежевом жакете наслаждается весной – дочь Дмитрия Маликова делится фото с настоящей весенней прогулки.
Екатерина Вилкова показала подросшую дочь. На фото девочка улыбается счастливой улыбкой, а актриса подписала, что утро точно было добрым.
Ксения Алферова приглашает своих поклонников на новое мероприятие, и публикует милое и домашнее фото со своим питомцем.
Фото и видео: Instagram Тины Канделаки, Валерии, Светланы Бондарчук, Милы Сивацкой, Саши Савельевой, Елены Темниковой, Анны Хилькевич, Стеши Маликовой, Ксении Алферовой, Екатерины Вилковой, Иосифа Пригожина
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