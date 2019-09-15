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14-15 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Вилкова в гримерке

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Вилкова показала фото до и после грима. Полина Гагарина — удивила снимком в необычном образе: «Ничего необычного: встретились с @elkasinger погулять». Екатерина Климова завершила гастроли и попрощалась со зрителями.

Любовь Успенская, наоборот, отправилась в тур: «Фото сделано после концерта в #Miami, вчера мы отработали концерт в городе #NewYork, а уже сегодня споем для вас в #Chicago».

Дарья Мороз поделилась способом нарушить главное правило кино: «Святое правило для артиста и одна из главных примет: НИКОГДА не смотреть в глазок кинокамеры! Хорошо,что на современных камерах есть мониторы».

Светлана Зейналова наконец выспалась: «Ты самая нега, когда спала целых 8 часов!!! И проснулась от яркого тёплого солнца! И думаешь- спать или не спать? Не буду я потом жалеть об упущенной возможности похрапеть?»

Анна Нетребко показала красавицу-сестру: «С Днем Рождения моя дорогая сестра Наташа!!! Через пару часов мы встретимся в самолете летящем в Нью Йорк».

Ирина Пегова удивлена количеством велосипедистов на улице: «Велобезумие...»

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова пожаловались на пробки:

Виктория Дайнеко показала, как коротала время: «А вы что в пробках делаете?»

Арина Шарапова показала, как кулинарит:

Беременная возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась эмоциями: «Как смириться с тем, что через считанные недели мы с крохой уже не будем одним целым в буквальном понимании?.. Признаюсь честно, бывали моменты когда было очень тяжко в плане самочувствия и я с горяча выкрикивала: "Ну скорее бы уже родить!" Но на самом же деле я прекрасно понимаю, что лучше наслаждаться каждой минуткой пока ещё одно сердечко бьется в тебе. Это правда волшебное время. А потом начнётся уже другая история, не менее волшебная, но другая».

Беременная Мария Миронова показала фото без макияжа.

49-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась фигурой.

Муж и дети поддержали Викторию Бекхэм на показе.

Максим Виторган показал видео с вечеринки: «Танцуй пока... пока еще не уже».

Татьяна Навка показала трогательное видео с мужем: «Подтвержденный Какое же прекрасное событие — свадьба!!!»

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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