14-15 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Вилкова показала фото до и после грима. Полина Гагарина — удивила снимком в необычном образе: «Ничего необычного: встретились с @elkasinger погулять». Екатерина Климова завершила гастроли и попрощалась со зрителями.
Любовь Успенская, наоборот, отправилась в тур: «Фото сделано после концерта в #Miami, вчера мы отработали концерт в городе #NewYork, а уже сегодня споем для вас в #Chicago».
Дарья Мороз поделилась способом нарушить главное правило кино: «Святое правило для артиста и одна из главных примет: НИКОГДА не смотреть в глазок кинокамеры! Хорошо,что на современных камерах есть мониторы».
Светлана Зейналова наконец выспалась: «Ты самая нега, когда спала целых 8 часов!!! И проснулась от яркого тёплого солнца! И думаешь- спать или не спать? Не буду я потом жалеть об упущенной возможности похрапеть?»
Анна Нетребко показала красавицу-сестру: «С Днем Рождения моя дорогая сестра Наташа!!! Через пару часов мы встретимся в самолете летящем в Нью Йорк».
Ирина Пегова удивлена количеством велосипедистов на улице: «Велобезумие...»
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова пожаловались на пробки:
Виктория Дайнеко показала, как коротала время: «А вы что в пробках делаете?»
Арина Шарапова показала, как кулинарит:
Беременная возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась эмоциями: «Как смириться с тем, что через считанные недели мы с крохой уже не будем одним целым в буквальном понимании?.. Признаюсь честно, бывали моменты когда было очень тяжко в плане самочувствия и я с горяча выкрикивала: "Ну скорее бы уже родить!" Но на самом же деле я прекрасно понимаю, что лучше наслаждаться каждой минуткой пока ещё одно сердечко бьется в тебе. Это правда волшебное время. А потом начнётся уже другая история, не менее волшебная, но другая».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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