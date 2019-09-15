14-15 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Вилкова показала фото до и после грима. Полина Гагарина — удивила снимком в необычном образе: «Ничего необычного: встретились с @elkasinger погулять». Екатерина Климова завершила гастроли и попрощалась со зрителями.

Любовь Успенская, наоборот, отправилась в тур: «Фото сделано после концерта в #Miami, вчера мы отработали концерт в городе #NewYork, а уже сегодня споем для вас в #Chicago».

Дарья Мороз поделилась способом нарушить главное правило кино: «Святое правило для артиста и одна из главных примет: НИКОГДА не смотреть в глазок кинокамеры! Хорошо,что на современных камерах есть мониторы».

Светлана Зейналова наконец выспалась: «Ты самая нега, когда спала целых 8 часов!!! И проснулась от яркого тёплого солнца! И думаешь- спать или не спать? Не буду я потом жалеть об упущенной возможности похрапеть?»

Анна Нетребко показала красавицу-сестру: «С Днем Рождения моя дорогая сестра Наташа!!! Через пару часов мы встретимся в самолете летящем в Нью Йорк».