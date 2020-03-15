14-15 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В европейскую часть России и в страны Балтии вновь пришла зима со снегом и многие наслаждаются такой погодой. Влад Топалов и Регина Тодоренко посоветовали запасаться одеялами и больше обниматься. Экс-солист группы SMASH!! также показал новые фото с сыном.