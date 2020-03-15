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14-15 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина Стриженова

Фото: Instagram

Как знаменитости провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

В европейскую часть России и в страны Балтии вновь пришла зима со снегом и многие наслаждаются такой погодой. Влад Топалов и Регина Тодоренко посоветовали запасаться одеялами и больше обниматься. Экс-солист группы SMASH!! также показал новые фото с сыном.

Лайма Вайкуле на выходных много времени проводила на открытом воздухе с любимыми собаками.

Ида Галич поделилась новой фотографией новорожденного сына Леона и посетовала, что у нее с малышом сейчас одинаковое количество складочек на теле.

Ким Кардашьян показала подписчикам, как дружат ее маленькие дети. Малышка Чикаго спела песню для маленького брата Псалма.

Сергей Глушко примерил костюм Супермарио; Катя Лель провела выходныые с семьей и опубликовала новое фото с дочерью; Алика Смехова показала подписчикам редкое фото с отцом — знаменитым «мушкетером» Вениамином Смеховым; а Екатерина Стриженова похвасталась огромным букетом ромашек среди вновь наступившей зимы.

Екатерина Стриженова

Фото: Instagram

Лена Перминова провела выходные, катясь на лыжах всей семьей; Наталья Водянова также уделила время семье; а Томас Невергрин нянчился с маленькой дочерью и показал подписчикам милое фото с ней.

Томас Невергрин

Фото: Instagram

Анастасия Волочкова в субботу, 14 марта, устроила друзьям праздник с сухим льдом и нарвалась на критику.

Недавно ставшая мамой в третий раз Елена Подкаминская нежно поздравила отца с днем рождения и показала фото из семейного альбома.

Хайди Клум сидит в карантине вместе с мужем Томом Каулитцем. После возвращения из США супермодель почувствовала недомогание и решила самоизолироваться. Также поступил ее супруг, когда почувствовал первые признаки простуды.

Виктория Бэкхем поделилась с подписчиками фотографией своих прекрасных мужчин — мужа и троих сыновей и опубликовала нежное видео с супругом. На пустом стадионе Виктория и Дэвид наслаждались обществом друг друга под песню группы Spice Girls, в которой пела Виктория.

Экс-возлюбленная Никлая Баскова Софи Калчева поздравила сына с 14-летием и показала его редкое фото.

Татьяна Навка показала подписчикам, какие сугробы намело во дворе ее дома.

Фото и видео: Instagram

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