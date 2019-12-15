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14-15 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Екатерины Копановой

Фото: Instagram Екатерины Копановой

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Резо Гигинеишвили показал необычный способ установки елки, а его сын начал охоту за подарками.

Екатерина Копанова рассказала о своей подготовке к Новому году: «Предновогодняя суета 😀 Я пока держусь, но многие уже пустились «во все тяжкие» 😀 У меня всё спокойно.. Спокойно купили ёлку, гирлянды, украшения и за две недели до нового года у нас обычно всё готово».

Маргарита Симоньян поделилась своей версией подготовки к празднику.

Юлия Барановская показала красивые кадры из Чеченской республики.

Анна Хилькевич поздравила старшую дочку с четырехлетием.

Юлия Пересильд с дочками покаталась на карусели.

«Станислав Леонович, Татьяна Дмитриевна, вы пример для нас, поздравляем с Золотой свадьбой! Ваша дружная семья давно стала и нашей, мы крестные перекрестные наших детей, ваших внуков.В семейной жизни не бывает мелочей, из них состоит настоящее счастье и иногда с них, если не обращать внимания, может случиться большое горе. Вы всегда строили свои отношения, исходя из того, что семья-это движение навстречу друг другу. Искренне желаем вам здоровья и благополучия. Всегда с Вами! С Праздником!» – поздравил юбиляров Николай Валуев.

Анна Семенович побывала на катке.

Эвелина Бледанс рассказала о приятной встрече.

Наталья Водянова показала архивное фото с сыном Лукасом.

Екатерина Стриженова опубликовала нежное видео с внуком.

Александр Панайотов и Катерина Шпица провели время со своими мамами.

А как вы провели выходные?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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