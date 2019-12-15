14-15 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Станислав Леонович, Татьяна Дмитриевна, вы пример для нас, поздравляем с Золотой свадьбой! Ваша дружная семья давно стала и нашей, мы крестные перекрестные наших детей, ваших внуков.В семейной жизни не бывает мелочей, из них состоит настоящее счастье и иногда с них, если не обращать внимания, может случиться большое горе. Вы всегда строили свои отношения, исходя из того, что семья-это движение навстречу друг другу. Искренне желаем вам здоровья и благополучия. Всегда с Вами! С Праздником!» – поздравил юбиляров Николай Валуев.