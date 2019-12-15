14-15 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Екатерины Копановой
Резо Гигинеишвили показал необычный способ установки елки, а его сын начал охоту за подарками.
Екатерина Копанова рассказала о своей подготовке к Новому году: «Предновогодняя суета 😀 Я пока держусь, но многие уже пустились «во все тяжкие» 😀 У меня всё спокойно.. Спокойно купили ёлку, гирлянды, украшения и за две недели до нового года у нас обычно всё готово».
Маргарита Симоньян поделилась своей версией подготовки к празднику.
Юлия Барановская показала красивые кадры из Чеченской республики.
Анна Хилькевич поздравила старшую дочку с четырехлетием.
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День рождения ребёнка- испытание для родителей😂но чертовски приятное испытание))) сегодня я была не только мамой, которая 4 года назад родила очень эмоциональную, энергичную, фееричную и артистичную девочку, но ещё и ивент-менеджером))) в этом году Арианна сама выбирала гостей... и это было сложно для меня😭 потому что некоторых своих друзей с детьми пришлось не позвать(( но ведь так оно должно быть🤷🏼♀️ это же ее праздник🎈🤗 чуть попозже покажу как начался наш Тролль-день, плавно перешедший в Эльза мир🤦🏼♀️😂 и кстати, после сегодняшнего дня я очень надеюсь, что Ариаша насытится этим Холодным сердцем. Потому что меня реально начинает уже подташнивать 🤯😂
Юлия Пересильд с дочками покаталась на карусели.
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Сумасшедший Декабрь...❄️гастроли, сьемки,спектакли... ❄️❄️❄️подготовка Нового года ... любимый Фонд❄️но☝🏻нельзя забывать , что есть Драгоценное Время , это время проведённое с детьми ... и с потом и кровью я вырываю его из безумного графика, но Радость от этого времени того стоит... ❄️❄️❄️не обижайтесь люди, которые приглашали меня на тысячу предновогодних вечеринок🤷🏼♀️🤷🏼♀️🤷🏼♀️на это времени не осталось в этом декабре... #дети#скороновыйгод#любимыйкаток @ankaperesild #краснаяплощадь #гумкаток
«Станислав Леонович, Татьяна Дмитриевна, вы пример для нас, поздравляем с Золотой свадьбой! Ваша дружная семья давно стала и нашей, мы крестные перекрестные наших детей, ваших внуков.В семейной жизни не бывает мелочей, из них состоит настоящее счастье и иногда с них, если не обращать внимания, может случиться большое горе. Вы всегда строили свои отношения, исходя из того, что семья-это движение навстречу друг другу. Искренне желаем вам здоровья и благополучия. Всегда с Вами! С Праздником!» – поздравил юбиляров Николай Валуев.
Анна Семенович побывала на катке.
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Мои любимые, какой сегодня чудесный день ❤️ Выступила на коньках в парке Сокольники для всех желающих 🥳🎄🤩 ............ Спасибо < Московское долголетие> @mosdolgoletie за такое прекрасное мероприятие и предновогоднее настроение🎄Иногда достать коньки с полки и вспомнить былое очень весело, как говориться- мастерство не прогуляешь 😉 Маленький кусочек танго для вас. Хороших выходных, а вы умеете кататься на коньках👇🏼 согревает меня пуховик от @odri_fashion #московскоедолголетие #мероприятия_мд #анясеменович #фигурноекатание #певица #ведущая #позитивщики❤️
Эвелина Бледанс рассказала о приятной встрече.
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С Димой мы встретились в Ялте как наставники детского конкурса «ТаланТы», но в ходе общения определились некоторые интересные мысли, как объединить его кинофестиваль «Солнечный остров» с моей организацией помощи солнечным людям @myvseraznye. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 #бледанс #харатьян #дмитрийхаратьян #гардемарины #Крым #ялта #конкурс #таланТы #фестиваль #мывсеразные #но #мывсевместе #благотворительность. за #фото спасибо @crimeaproduction @komarov.ivan @ryabushko.dmitry
Наталья Водянова показала архивное фото с сыном Лукасом.
Екатерина Стриженова опубликовала нежное видео с внуком.
Александр Панайотов и Катерина Шпица провели время со своими мамами.
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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