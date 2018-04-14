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14-15 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Сергея Лазарева
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Как прошли звездные выходные, читайте в нашем дайджесте.

Ксения Собчак поделилась нежным семейным фото. «Off-mode. Как же прекрасно любить своего мужа так сильно, спустя пять лет и все его "ворчания"))», — призналась она. Светлана Бондарчук тоже поделилась уютом.

Сергей Лазарев провел выходные за городом: «С мамулькой....». Семья Рыбиных поделилась «ностальгическим» видеороликом:

Мария Шумакова встретила мужчину мечты: «Когда ты встретила мужчину мечты, но на фото вы похожи на пончиков. А вообще, я конечно, крайне тепло отношусь к русскому рэпчику, @norimyxxxo классный, да? А кого вы слушаете?»

Валерий Меладзе шутит:

Криштиану Роналду похвастался достижениями сына. Семейство Бекхэмов повеселилось в Диснейленде:

Наталья Водянова показала уютное фото с детьми. София Ротару поделилась фото с красавицей-внучкой: «Моя любимая София!»

Софи Кальчева удивила подписчиков: «Как летит время! Цените время проведённое с любимыми! #мой#сын#13лет#Богдан».

Татьяна Навка похвасталась:

Леонид Агутин поздравил папу: «Сегодня День Рождения моего Бати! 83 года! Трудно укладывается в голове, что мой папа помнит годы Великой Отечественной войны, а сейчас сочиняет и записывает современные песни, на современном оборудовании. Не укладывается в голове, что у него сегодня концерт в Маями, на котором гостем выступит его внучка Liz Varum. Всегда поражала и вселяла надежду папина энергия, его оптимизм и уверенность. Всегда завидовал его настоящим сильным мужским рукам и настоящему мужскому баритону. В нашем большом семействе нет "нормальных" людей. Одни композиторы, поэты и писатели. И Батя самый старший из нас. Поэтому так тому и быть. Я горжусь тобой, отец! Я тебя люблю столько, сколько живу. Ты у меня такой один. Особенный. Живи долго. Будь счастлив! Будь с нами, ибо по-другому я не знаю как быть».

Ольга Куриленко показала, как выглядит с утра в субботу. А Екатерина Волкова открыла страшную тайну: из отелей она увозит тапочки и наборы для шитья.

А вы забираете «сувениры» из отелей?

Фото: instagram

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