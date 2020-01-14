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13 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Натальи Ионовой

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Ионова отдыхает на пляже с пингвинами: «Африка встретила нас сразу очень весело».

Нюша поделилась эмоциями: «Впервые на сафари🐾🐾 получила такой кайф!!! Кормить с рук животных со всех концов Света ещё не приходилось) Конечно в клетку к хищникам не пошли, но насмотрелись из-за стекла, как они едят».

Валерия пожаловалась на непогоду: «Вырвались на 6 дней в Дубай, а с погодой не повезло. Три дня лил дождь такой силы, что затопило половину города. Следующие три будет солнечно, но прохладно, приходится греться друг об дружку, но нам хорошо — все-таки отдыхаем, дышим свежим воздухом, много тренируемся в зале — в общем, кайф».

Сергей Шнуров показал фото с новой избранницей.

Ирина Дубцова, которая отдыхает с взрослым сыном на Мальдивах, поделилась фотографией с ним: «Я и парень какой-то на закате».

Ирина Пегова тоже вырвалась к морю.

Анастасия Волочкова переоделась Сантой и поздравила всех со Старым Новым годом.

«Детокс прошел отлично, летим дальше», — отчиталась Светлана Бондарчук.

Елена Летучая рассказала о плюсах лишних килограммов.

Кристина Асмус опубликовала забавный пост в блоге дочери: «ЗОЖ и ПП. Только папе не говорите, что я такие плохие слова знаю». «Все, я сошла с ума))) Вчера ехала в театр играть спектакль "Гамлет". Приезжаю, а там "Текст". Да, тот самый бесстыжий по Глуховскому. Хорошо хоть день и слова не напутала», — написала она в своем.

Дженнифер Энистон показала задорное фото с подругами.

Фото и видео: instagram

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