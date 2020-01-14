13 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Наталья Ионова отдыхает на пляже с пингвинами: «Африка встретила нас сразу очень весело».
Нюша поделилась эмоциями: «Впервые на сафари🐾🐾 получила такой кайф!!! Кормить с рук животных со всех концов Света ещё не приходилось) Конечно в клетку к хищникам не пошли, но насмотрелись из-за стекла, как они едят».
Валерия пожаловалась на непогоду: «Вырвались на 6 дней в Дубай, а с погодой не повезло. Три дня лил дождь такой силы, что затопило половину города. Следующие три будет солнечно, но прохладно, приходится греться друг об дружку, но нам хорошо — все-таки отдыхаем, дышим свежим воздухом, много тренируемся в зале — в общем, кайф».
Сергей Шнуров показал фото с новой избранницей.
Ирина Дубцова, которая отдыхает с взрослым сыном на Мальдивах, поделилась фотографией с ним: «Я и парень какой-то на закате».
Ирина Пегова тоже вырвалась к морю.
Анастасия Волочкова переоделась Сантой и поздравила всех со Старым Новым годом.
«Детокс прошел отлично, летим дальше», — отчиталась Светлана Бондарчук.
Елена Летучая рассказала о плюсах лишних килограммов.
Кристина Асмус опубликовала забавный пост в блоге дочери: «ЗОЖ и ПП. Только папе не говорите, что я такие плохие слова знаю». «Все, я сошла с ума))) Вчера ехала в театр играть спектакль "Гамлет". Приезжаю, а там "Текст". Да, тот самый бесстыжий по Глуховскому. Хорошо хоть день и слова не напутала», — написала она в своем.
Дженнифер Энистон показала задорное фото с подругами.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!