13 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @buzova86
Каникулы закончились, но многие артисты продолжают отдыхать или просто перемещаться по миру. И радуют остальных своими впечатлениями.
Григорий Лепс показал, как шла работа над новыми постановочными фото. С какой целью была устроена фотосессия, неизвестно. Певец предстал в неожиданном для себя стиле. Съемками в Милане занимался известный итальянский фешен-фотограф Роберт Орланди.
Ольга Бузова тем временем продолжает наслаждаться Куршевелем. Она полюбила катание на лыжах — похоже, это приносит ей большую радость. «Как же я счастлива», — подписала Бузова свое фото на фоне зимнего солнца.
Дима Билан совмещает отдых на Мальдивах с работой. Певец опубликовал новое фото на пляже, сообщив заодно, что готовится к очередному, уже второму концерту в местном клубе.
Диана Пожарская и Иван Янковский продолжают радоваться теплу и солнцу. Пожарская показала несколько пляжных снимков, просто излучающих покой и любовь.
Алина Загитова удивила интернет-аудиторию, выложив видео совместного танца на льду в компании Дани Милохина. «Дуэт, который никто не ожидал. Или кто-то ждал?» — написала Загитова, отметив, что с Даней «сверкаем на льду, как две снежинки».
Жанна Бадоева, которая вызывает у публики исключительно яркие эмоции, бывает разной — и даже сдержанной. Она удивила интернет-пользователей черно-белым снимком, который, как выяснилось, «архивный» — так пояснила сама Бадоева.
«Есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе, науке это неизвестно!» — так подписала Анна Нетребко удивительный снимок, сделанный словно на другой планете.
Ольга Серябкина умилила подписчиков серией фото с очаровательным псом. И обошлась без пояснений. И правда, слова тут ни к чему.
Тем временем бывшая коллега Серябкиной по группе Serebro Елена Темникова тоже показала публике свою собаку. В снегу. И поздравила всех со старым Новым годом.
«Чем холоднее за окном, тем теплее внутри, аккумулируюсь эмоциями», — сообщила Марина Александрова под фото с детьми. И растрогала аудиторию. «Этот снимок согрел мое сердце», — пишут интернет-пользователи в комментариях.
Ирина Безрукова прогулялась у столичного Кремля накануне старого Нового года. И поделилась этой красотой со своими подписчиками. «Считаю отличной идеей отмечать старый Новый год! Потому что уже нет той суеты и усталости от напряженного рабочего графика, как в канун Нового года», — написала актриса.
Рома Зверь вместе с семьей проводит время на Тенерифе. В сториз он выложил пару смешных фото с женой. «Сезон фигурного катания открыт!» — подписал музыкант.
Наталья Подольская предстала в необычном образе, анонсировав выход своей новой песни. «Дорогие друзья! В эту ночь выходит моя новая песня «Быть самой собой». Волшебная ночь — волшебная песня», — написала артистка.
Фото и видео: Instagram