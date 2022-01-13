13 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Каникулы закончились, но многие артисты продолжают отдыхать или просто перемещаться по миру. И радуют остальных своими впечатлениями.

Григорий Лепс показал, как шла работа над новыми постановочными фото. С какой целью была устроена фотосессия, неизвестно. Певец предстал в неожиданном для себя стиле. Съемками в Милане занимался известный итальянский фешен-фотограф Роберт Орланди.

Ольга Бузова тем временем продолжает наслаждаться Куршевелем. Она полюбила катание на лыжах — похоже, это приносит ей большую радость. «Как же я счастлива», — подписала Бузова свое фото на фоне зимнего солнца.

Дима Билан совмещает отдых на Мальдивах с работой. Певец опубликовал новое фото на пляже, сообщив заодно, что готовится к очередному, уже второму концерту в местном клубе.