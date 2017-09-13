Фото и имя ребенка Серены Уильямс, жертвы звезд ради карьеры и красоты — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Серена Уильямс впервые показала дочь и назвала ее имя: «Познакомьтесь с Алексис Олимпией Оганян-младшей». Сын Натальи Водяновой, Виктор Портман, стал на год старше: «Моему "малышу" 10 лет», — написала мама.

Нюша и Жасмин экспериментируют со стилем. Лолита Милявская показала платье с интригующим декольте, а Юля Волкова — примерила образ сексуальной училки.

В то время как Наталья Штурм забыла надеть верх от купальника, Олег Газманов потерял трусы: