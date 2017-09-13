13 сентября: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Серена Уильямс впервые показала дочь и назвала ее имя: «Познакомьтесь с Алексис Олимпией Оганян-младшей». Сын Натальи Водяновой, Виктор Портман, стал на год старше: «Моему "малышу" 10 лет», — написала мама.
Нюша и Жасмин экспериментируют со стилем. Лолита Милявская показала платье с интригующим декольте, а Юля Волкова — примерила образ сексуальной училки.
В то время как Наталья Штурм забыла надеть верх от купальника, Олег Газманов потерял трусы:
Ура! Я наконец выспался и оттаял спасибо за съёмки моему другу @igor_nikolaev_music #сочи #новаяволна #баня #бархатныйсезон #смертельныйномер #хорошо
Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)
А Зара обрела нового друга:
Анастасия Волочкова рассказала, какой ценой ей даются концерты: «После репетиции..... И ведь эти следы от ленточек пуант остаются еще несколько часов...»
Пинк показала страшную сторону красоты. А Рози Хантингтон-Уайтли — гламурную:
Алена Водонаева показала, какой она была в юности: «В этом возрасте я жила простыми и неподдельными мечтами. Помню, как в родной Тюмени ходила на все концерты от Губина, до Сташевского. Как перед каждым приездом Иванушек созванивалась с Рыжим. И до, и после концерта часами пропадала за беседами с ребятами, хотя сами интервью длились не больше минут 20. На стене в гримерке артистов висела Агилера, ее Jenny in the bottle звучала из каждого утюга. Идеальным мужчиной я считала Клуни, а женщиной Салму Хаек, и грезила чтобы однажды они сыграли влюбленную парочку в каком-нибудь фильме. Ох, было время. Вспоминаю его с особой любовью и даже ностальгией. Как думаете, друзья, сколько мне лет на фото?»
Максим Галкин записал доброе и вдохновляющее видео:
Фото: instagram.com