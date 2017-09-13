Фото и имя ребенка Серены Уильямс, жертвы звезд ради карьеры и красоты — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Серена Уильямс впервые показала дочь и назвала ее имя: «Познакомьтесь с Алексис Олимпией Оганян-младшей». Сын Натальи Водяновой, Виктор Портман, стал на год старше: «Моему "малышу" 10 лет», — написала мама.

Нюша и Жасмин экспериментируют со стилем. Лолита Милявская показала платье с интригующим декольте, а Юля Волкова — примерила образ сексуальной училки.

В то время как Наталья Штурм забыла надеть верх от купальника, Олег Газманов потерял трусы:

А Зара обрела нового друга:

Анастасия Волочкова рассказала, какой ценой ей даются концерты: «После репетиции..... И ведь эти следы от ленточек пуант остаются еще несколько часов...»

Пинк показала страшную сторону красоты. А Рози Хантингтон-Уайтли — гламурную:

Алена Водонаева показала, какой она была в юности: «В этом возрасте я жи­ла простыми и неподдельными мечтами. Пом­ню, как в родной Тюм­ени ходила на все концерты от Губина, до Сташевского. Как перед каждым приездом Иванушек созванивалась с Рыжим. И до, и после концерта часами пропадала за беседами с ребятам­и, хотя сами интервью длились не больше минут 20. На стене в гримерке артистов висела Агилера, ее Je­nny in the bottle звучала из каждого утюга. Идеальным мужчин­ой я считала Клуни, а женщиной Салму Хаек, и грезила чтобы однаж­ды они сыграли влюбл­енную парочку в како­м-нибудь фильме. Ох, было время. Вспоминаю его с особ­ой любовью и даже но­стальгией. Как думае­те, друзья, сколько мне лет на фото?»

Максим Галкин записал доброе и вдохновляющее видео:

Фото: instagram.com