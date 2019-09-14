13 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ида Кехман похвасталась стройной фигурой: «С чего то нужно начинать #ЙогаДляСтоп».

Мария Погребняк сходила в баню с подругами: «Наконец-то мы собрались косточки попарить. Я обожаю баню, а какая кожа после нее и -пару кг. Я предпочитаю сруб! Никого нет постороннего, тут я могу оторваться попеть в караоке, посекретничать».

Оксана Федорова прогулялась по Москве: «Нечастые прогулки по Красной Площади. Москва прекрасна, особенно в эти солнечные дни».

Владимир Машков прокатился в метро.

Катя Лель поделилась красивой фотографией дочери: «Моя любовь! Между самолетами еду обнять тебя сильно, зацеловать и уложить сладенько спать».

«Аааа! Ксюша выставила себя сама ))) не знаю как! Новое поколение !)))», — написала Алена Хмельницкая под фотографией младшей дочери и добавила: «И еще одна ))) Которая вообще долго была одна! А теперь у нее почти 4 сестры и брат))) Сашка моя! Лучшая версия меня».

Мария Машкова показала трогательное видео: «Спорт-жизнь! А в 85 она только начинается, теперь я это точно знаю».