13 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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«А вы бы выходили замуж в пятницу 13го?», — высказалась Эвелина Бледанс на актуальную тему.
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Мария Погребняк сходила в баню с подругами: «Наконец-то мы собрались косточки попарить. Я обожаю баню, а какая кожа после нее и -пару кг. Я предпочитаю сруб! Никого нет постороннего, тут я могу оторваться попеть в караоке, посекретничать».
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Владимир Машков прокатился в метро.
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«Аааа! Ксюша выставила себя сама ))) не знаю как! Новое поколение !)))», — написала Алена Хмельницкая под фотографией младшей дочери и добавила: «И еще одна ))) Которая вообще долго была одна! А теперь у нее почти 4 сестры и брат))) Сашка моя! Лучшая версия меня».
Мария Машкова показала трогательное видео: «Спорт-жизнь! А в 85 она только начинается, теперь я это точно знаю».
Андрей Чадов поделился невеселыми мыслями и чувствами: «Сегодня, гуляя по городу, увидел очень старенькую бабулю, а в руках три букетика цветов. Она, вся скрюченная, очень ненавязчиво протягивала цветы проходящим (мол, купите, люди добрые)... Щас все у нее куплю, подумал я, почти подошел и вспомнил, что наличных нет, только карта. Пока искал банкомат, пока то да се, вернулся, а ее уже нет. Очень тронула она меня, прям за живое. Прям до слез. Так мне стало обидно за всех нас, за страну, за войну, за себя, что не могу им всем помочь. Всем старикам нашим, всем больным раком детям! Я не понимаю, почему в стране, где полно газа и нефти, старики так нищенствуют, а на лечение детей скидываемся мы с вами. И, наверно, никогда не пойму. Ребята, олигархи, собрались бы все вместе, раз государство не может, скинулись бы хотя б по 10 млн $, раскидали бы на всех стариков, глядишь и жизнь бы их наладилась. Построили бы достойные дома для престарелых. Бесплатные больницы с хорошим оборудованием для детей. Залились бы счастьем и они, и вы. Отдавать же круче, чем брать .. Печально это все. А эту собачку я купил уже у другой бабули, стояла у метро. Своими руками делает игрушки... стыдно за нас».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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