13 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Бородина шокировала «ценником» на нянь: «Ещё раз хочу сказать спасибо большое, всем кто в Директ мне скинул Контакты нянь, поиски продолжаются! Если ещё есть у вас кандидатуры , то я очень жду. Никогда с этим проблем не было, просто сентябрь неудачный месяц в этом плане! Да и не такое это простое дело, чужого человека в дом пустить, пока все проверишь, пока поймёшь что твоё!!! Но вот что меня сильно удивляет, Мамы у кого есть няни, вот прям интересно какую цену вы платите?! Сегодня в одном агенстве мне сказали что хорошая Няня стоит 110-120 тысяч месяц , а со знанием Англ. Языка 150 тысяч. Мне кажется что мир сошёл с ума или это нормально?! Или может я одна такая кто этому сильно удивлён))))»

Игорь Николаев гордится дочкой: «Листаем и на ходу сочиняем!) "Это не просто беда!"»