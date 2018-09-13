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13 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Елены Захаровой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Елена Захарова похвасталась свежим видом: «Завтра долгожданный выходной!! Хочется все успеть. Но главное, чтобы самый главный человечек был рядом🍼❤️ а как вы строите планы на выходные?»

Лера Кудрявцева — стройной фигурой.

Лена Темникова удивила необычным образом:

Чулпан Хаматова порадовала подписчиков интересной ролью: «Зулейха открывает глаза».

Оксана Фандера удивляется, как выросла ее дочь: «Вес: 1 кг 900 гр, рост: 46 см. Теперь я в твоих шлепанцах, детка. И они на меня большие...»

Павел Воля шутит: «Я смотрел в зеркало. Она смотрела в телефон. Все было под контролем».

Дима Билан поделился личным: «Насмеялись вчера , всегда хохмит мой дорогой товарищ -отец»

Рита Дакота сделала дочке шенген:

Алена Хмельницкая гордится совсем взрослой наследницей:

Ксения Бородина шокировала «ценником» на нянь: «Ещё раз хочу сказать спасибо большое, всем кто в Директ мне скинул Контакты нянь, поиски продолжаются! Если ещё есть у вас кандидатуры , то я очень жду. Никогда с этим проблем не было, просто сентябрь неудачный месяц в этом плане! Да и не такое это простое дело, чужого человека в дом пустить, пока все проверишь, пока поймёшь что твоё!!! Но вот что меня сильно удивляет, Мамы у кого есть няни, вот прям интересно какую цену вы платите?! Сегодня в одном агенстве мне сказали что хорошая Няня стоит 110-120 тысяч месяц , а со знанием Англ. Языка 150 тысяч. Мне кажется что мир сошёл с ума или это нормально?! Или может я одна такая кто этому сильно удивлён))))»

Игорь Николаев гордится дочкой: «Листаем и на ходу сочиняем!) "Это не просто беда!"»

Юлия Высоцкая поделилась видео с мужем:

Фото: instagram

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