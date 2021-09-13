13 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @ververa
Осенние будни вдохновляют все меньше проводить время на летних верандах, а все больше — наполняться вдохновением в кино или театре. Светлану Бондарчук с ее супругом сегодня можно увидеть в Большом театре, на спектакле Пиковая Дама». Ради по-настоящему праздничного вечера понедельника, Светлана сделала яркий макияж с красной помадой, а ее возлюбленный — надел строгий костюм.
Алика Смехова, утеплившись в уютный свитер, встречает осень у моря. И благодаря внутренней гармонии и умиротворению, актрису «тянет» на поэзию: «Кто понял жизнь тот больше не спешит», — делится она прекрасными строками с подписчиками.
Наталья Подольская поделилась с поклонниками радостной новостью, что сегодня она — просто мама и может целый день провести с любимыми сыновьями, не отвлекаясь на работу.
Мария Горбань показала трогательное фото, где ее супруг изображен с новорожденным сыном: «Мои мальчики», — нежно подписала она.
А Анастасия Решетова, наоборот, примеряет на себя образ женщины-вамп после того, как многие недели вместе с сыном Ратмиром отдыхала у моря и наслаждалась беззаботной порой. Total black и подчеркнутые формы модели и предпринимательницы, точно не оставят равнодушным ни одного гостя ее аккаунта.
Зато, Ляйсан Утяшева решила научить всех желающих правильной стойке на руках. Спортсменка не только показала свою отличную форму, но и детально объяснила, как не навредить своему организму, если захочется этот трюк повторить.
У кого-то эта пора ассоциируется с наступающими холодами, плохой погодой и надоедливыми дождями. А для кого-то это же время ассоциируется с теплым светом заходящего солнца, уютными домашними вечерами и коврами из разноцветных листьев в парках. Судя по красочным фотографиям звезд, для них стакан всегда «наполовину полон», а это значит, что несмотря на предстоящие холода — нас ждет отличный «контент».
Фото и видео: Instagram