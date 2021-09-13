13 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

У кого-то эта пора ассоциируется с наступающими холодами, плохой погодой и надоедливыми дождями. А для кого-то это же время ассоциируется с теплым светом заходящего солнца, уютными домашними вечерами и коврами из разноцветных листьев в парках. Судя по красочным фотографиям звезд, для них стакан всегда «наполовину полон», а это значит, что несмотря на предстоящие холода — нас ждет отличный «контент».