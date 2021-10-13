13 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Решетова показала смелый образ в рваных джинсах и шубе. Модель отметила, что весь ее образ cruelty-free.

Недавно ставшая мамой актриса Лиза Арзамасова поделилась осенним снимком своих стройных ног в желтых листьях.

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова радуется первому снегу. Актриса находится в Ямало-Ненецком округе.

Анна Семенович делится видео с рабочими моментами: «Вот так вот с юмором мы готовимся к любимой работе».