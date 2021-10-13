13 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nyusha_nyusha/Instagram
Беременная вторым ребенком певица Нюша опубликовала новое фото и призвала подписчиков участвовать в акции в поддержку экологии.
Оксана Самойлова показала младших дочерей от рэпера Джигана в осеннем интерьере.
Ольга Орлова поделилась летним снимком с отдыха на яхте.
Павел Прилучный опубликовал несколько снимков с грудным младенцем и заинтриговал подписчиков. «Знакомьтесь, мой малыш…», — подписал кадры артист.
Анастасия Решетова показала смелый образ в рваных джинсах и шубе. Модель отметила, что весь ее образ cruelty-free.
Недавно ставшая мамой актриса Лиза Арзамасова поделилась осенним снимком своих стройных ног в желтых листьях.
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова радуется первому снегу. Актриса находится в Ямало-Ненецком округе.
Анна Семенович делится видео с рабочими моментами: «Вот так вот с юмором мы готовимся к любимой работе».
Сергей Лазарев тоже признается в любви осени и позирует среди пожелтевших деревьев.
Певица Zivert показала нежный образ с пышной прической и в розовом наряде.
Яна Рудковская делится новым видео с младшим сыном Арсением от фигуриста Евгения Плющенко.
Олеся Судзиловская порадовала подписчиков селфи с ослепительной улыбкой.
Анфиса Чехова продолжает путешествовать по Мексике. В данный момент телеведущая позирует на фоне Пирамид Майя.