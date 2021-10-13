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13 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Нюша

Фото: @nyusha_nyusha/Instagram

Беременная вторым ребенком певица Нюша опубликовала новое фото и призвала подписчиков участвовать в акции в поддержку экологии.

Оксана Самойлова показала младших дочерей от рэпера Джигана в осеннем интерьере.

Ольга Орлова поделилась летним снимком с отдыха на яхте.

Павел Прилучный опубликовал несколько снимков с грудным младенцем и заинтриговал подписчиков. «Знакомьтесь, мой малыш…», — подписал кадры артист.

Павел Прилучный

Анастасия Решетова показала смелый образ в рваных джинсах и шубе. Модель отметила, что весь ее образ cruelty-free.

Недавно ставшая мамой актриса Лиза Арзамасова поделилась осенним снимком своих стройных ног в желтых листьях.

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова радуется первому снегу. Актриса находится в Ямало-Ненецком округе.

Анна Семенович делится видео с рабочими моментами: «Вот так вот с юмором мы готовимся к любимой работе».

Анна Семенович

Сергей Лазарев тоже признается в любви осени и позирует среди пожелтевших деревьев.

Певица Zivert показала нежный образ с пышной прической и в розовом наряде.

Яна Рудковская делится новым видео с младшим сыном Арсением от фигуриста Евгения Плющенко.

Сын Яны Рудковской

Олеся Судзиловская порадовала подписчиков селфи с ослепительной улыбкой.

Анфиса Чехова продолжает путешествовать по Мексике. В данный момент телеведущая позирует на фоне Пирамид Майя.

Фото и видео: Instagram