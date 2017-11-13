О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анастасия Волочкова открыла один из секретов стройности: «Питер. Съемка. Шоу выходного дня. Огурчики-мой райдер». И поделилась видеороликом из обычного магазина:

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 13 2017 в 4:09 PST

Алена Водонаева напугала фанатов:

Традиционное сибирское блюдо 🌱 #ЗолотыеКуполаДушуМоюРадуют Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Ноя 13 2017 в 2:51 PST

Мама Тимати опубликовала милое видео с внучкой:

Публикация от simona280 (@simona280) Ноя 13 2017 в 2:56 PST

Анфиса Чехова нашла подарок сыну в Люксембурге: «Нашла сыну крутого валянного динозавра))) А то, вот уже который раз обещаю ему привезти местного динозавра из стран, где бываю, а с аутентичными ящеротазовыми в Европе проблема». Маша Малиновская показала забавное фото сына: «Ладони Мони красноречиво говорят о том, что уши будут поломаны...». Ксения Бородина показала красавицу-дочку. Наталья Подольская поделилась романтичной фотографией с мужем. Елена Подкаминская поделилась зачаровывающим видео: «Один красивый час с Женщинами года».

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) Ноя 13 2017 в 11:22 PST

Татьяна Навка похвасталась спортивной формой и рассказала о мотивации: «Тот случай, когда я не верила, что смогу это сделать». Сексуальный Дмитрий Нагиев продемонстрировал чувство юмора: «В моем возрасте понимаешь, что мне уже никогда не стать первой чернокожей женщиной-космонавтом».

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Ноя 13 2017 в 8:41 PST

Алена Свиридова поделилась забаным видео:

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) Ноя 13 2017 в 1:17 PST

Ирина Дубцова восхитила подписчиков молодым видом: «Вот в такой прекрасной компании талантливой молодежи выступала я сегодня на "Рождественская песенка года"». Певица Валерия с мужем и коллегами поздравили Поздравляем Первый Канал с 20-летием вещания в Казахстане. Чулпан Хаматова показала, как ей гримируют голову. Равшана Куркова тоже поделилась рабочими моментами: