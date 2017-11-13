13 ноября: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Анастасия Волочкова открыла один из секретов стройности: «Питер. Съемка. Шоу выходного дня. Огурчики-мой райдер». И поделилась видеороликом из обычного магазина:
Алена Водонаева напугала фанатов:
Традиционное сибирское блюдо 🌱 #ЗолотыеКуполаДушуМоюРадуют
Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)
Мама Тимати опубликовала милое видео с внучкой:
Анфиса Чехова нашла подарок сыну в Люксембурге: «Нашла сыну крутого валянного динозавра))) А то, вот уже который раз обещаю ему привезти местного динозавра из стран, где бываю, а с аутентичными ящеротазовыми в Европе проблема». Маша Малиновская показала забавное фото сына: «Ладони Мони красноречиво говорят о том, что уши будут поломаны...». Ксения Бородина показала красавицу-дочку.
Наталья Подольская поделилась романтичной фотографией с мужем.
Елена Подкаминская поделилась зачаровывающим видео: «Один красивый час с Женщинами года».
Татьяна Навка похвасталась спортивной формой и рассказала о мотивации: «Тот случай, когда я не верила, что смогу это сделать». Сексуальный Дмитрий Нагиев продемонстрировал чувство юмора: «В моем возрасте понимаешь, что мне уже никогда не стать первой чернокожей женщиной-космонавтом».
Алена Свиридова поделилась забаным видео:
Ирина Дубцова восхитила подписчиков молодым видом: «Вот в такой прекрасной компании талантливой молодежи выступала я сегодня на "Рождественская песенка года"».
Певица Валерия с мужем и коллегами поздравили Поздравляем Первый Канал с 20-летием вещания в Казахстане. Чулпан Хаматова показала, как ей гримируют голову.
Равшана Куркова тоже поделилась рабочими моментами:
Осталось 8 съёмочных дней на проекте 🎥🎬 #ЖестокийМирМужчин . Что это за #КираАрефьева , стоит ли за неё переживать или нет, вы ещё пока не знаете. И основная ирония заключается в том, что я болею этой героиней именно сейчас, пока она рождается. Именно этот отрезок жизни я проживаю вместе с ней и помню все смешные и трогательные моменты на съёмках, сейчас мне интересно всё, вокруг чего строится жизнь Киры. Однако, пока что она невидимка для всех, кто не связан с нашим съёмочным процессом. Фильм закончат снимать, потом будут монтировать, частично озвучивать и делать цветокоррекцию, потом будет дата эфира (не спрашивайте когда, не знаю, может через полгода, может через год:)) и только после этого начнётся: "О! А расскажите о самых интересных и запоминающихся эпизодах, которые были в процессе.." или другие похожие вопросы. А я в этот период, уже буду жить совсем другой, новой героиней, остро чувствовать иные моменты)). Кира будет не здесь и сейчас, а станет уже воспоминанием и ощущением. Но это так всегда, у всех, такая вот особенность в работе. 🙃 / Ну, а пока мы ещё в процессе, вот вам видео того, что происходит во время перестановок или когда ставят свет. Того, что за кадром. И я понятия не имела, что разговариваю на самом деле руками 🤦🏻♀️, спасибо @cyrilsozonov за то, что подловил все эти моменты 🖖🏻😘
Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana)
Фото: instagram