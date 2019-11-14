13 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лера Кудрявцева показала фото с вечеринки: «@nik_muztv Коля, это был чудесный вечер! С днем рождения тебя еще раз. Ну а на фото — наша "банда" (правда не все)».

Денис Клявер побывал в необычном месте: «Сегодня были съемки на тренировочной базе МЧС. Каждый вызов — борьба за жизнь, не только людей, оказавшихся в пожаре, но и самого себя. Минимум упражнений дали прочувствовать на себе всю сложность и ответственность данной героической профессии, которая заслуживает особого уважения».

Юсиф Эйвазов показао один из любимых образов: «Обожаю эту неповторимую музыку... Пиковая Дама. Герман».

Леонид Агутин рассуждает о достижениях прогресса: «Челябинск, вот мы и прибыли! Помню, когда поезда были такими же, а мы лет на 25 моложе, не было в руках маленькой коробочки, являющейся мощным средством массовой информации и никак нельзя было опубликовать свою дурацкую фотографию и известить город о приезде. То есть можно было, конечно, с помощью журналистов, телекамер и местного телеканала, но сложно.))) Не знаю, как наши успевают настроить звук и свет за такое короткое время, но обычно умудряются.)) Ждём вас, друзья».

Мария Шумакова рассказала о неожиданном диджитал-детоксе: «Как же классно забывать телефон в путешествие! Никаких звонков, сообщений и Instagram! Беру за правило забывать iPhone перед полетом».

Нюша с мужем поделились милой фотографией: «"Я не сплю ведь, но всё будто бы во сне". Откуда цитата?))», — написала певица.

Кети Топурия наслаждается осенью: «Pogoda love».