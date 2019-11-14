13 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Ольга Куриленко показала фото без макияжа: «Good morning».
Екатерина Стриженова поделилась хорошим настроением современной бабушки: «Доброе утро от Пети Петровича».
Актриса Дженна Деван показала, какой макияж ей сделала дочь.
Марина Юдашкина с дочерью сфотографировались в Гонконге.
Тина Канделаки похвасталась талантливой дочерью: «Самые талантливые глаза — рядом со мной. То, как Мелания видит, чувствует и создает прекрасное, вдохновляет меня ежедневно».
Джорджина Родригес показала фото с детской вечеринки, на которой присутствовали все дети Криштиану Роналду:
Лера Кудрявцева показала фото с вечеринки: «@nik_muztv Коля, это был чудесный вечер! С днем рождения тебя еще раз. Ну а на фото — наша "банда" (правда не все)».
Денис Клявер побывал в необычном месте: «Сегодня были съемки на тренировочной базе МЧС. Каждый вызов — борьба за жизнь, не только людей, оказавшихся в пожаре, но и самого себя. Минимум упражнений дали прочувствовать на себе всю сложность и ответственность данной героической профессии, которая заслуживает особого уважения».
Юсиф Эйвазов показао один из любимых образов: «Обожаю эту неповторимую музыку... Пиковая Дама. Герман».
Леонид Агутин рассуждает о достижениях прогресса: «Челябинск, вот мы и прибыли! Помню, когда поезда были такими же, а мы лет на 25 моложе, не было в руках маленькой коробочки, являющейся мощным средством массовой информации и никак нельзя было опубликовать свою дурацкую фотографию и известить город о приезде. То есть можно было, конечно, с помощью журналистов, телекамер и местного телеканала, но сложно.))) Не знаю, как наши успевают настроить звук и свет за такое короткое время, но обычно умудряются.)) Ждём вас, друзья».
Мария Шумакова рассказала о неожиданном диджитал-детоксе: «Как же классно забывать телефон в путешествие! Никаких звонков, сообщений и Instagram! Беру за правило забывать iPhone перед полетом».
Нюша с мужем поделились милой фотографией: «"Я не сплю ведь, но всё будто бы во сне". Откуда цитата?))», — написала певица.
Кети Топурия наслаждается осенью: «Pogoda love».
Фото и видео: instagram
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