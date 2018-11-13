13 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дмитрий Певцов показал нежное фото с сыном и опубликовал свое «студенческое» видео.
ГИТИС 1981-1985гг. В закадровом тексте ошибка: М. Багдасаров учился на ДВА курса старше нас (мастерская Л. Касаткиной и С. Колосова). Володя Виноградов, Марина Миронова, Коля Добрынин, Оксана Баршева, Леша Цокур - однокурсники! Всем добра и радости желаю. #mig221989#studio47official#свояколея#певцовъоркестр#театрпевцов#актер#певцов#актриса#дроздова#зрители#театр#кино#музыка.
Полина Гагарина тоже поделилась воспоминаниями и архивным снимком: «Школа-Студия Мхат, с юбилеем! 75 лет! Это наша каморка на 7-ом этаже! Мы все юны, мы все не знаем что нас ждет, но мы очень счастливы! Ребята, люблю вас! Выпуск Золотовицкого 2010 год».
«Отыграли с девчонками наш любимый спектакль «Мужской аромат» (по пьесе Жана Ануя «Оркестр») Я обожаю талантливых людей! А если это ещё талантливые артистки, с которыми ты работаешь, это вообще кайф! Мы абсолютно разные, но нам друг с другом очень комфортно и весело!) Девочки! Лав ю!) Спасибо за спектакль», — написала Дарья Повереннова под фото с коллегами.
Лукерья Ильяшенко похвасталась талантом перевоплощения (на фото в галерее она играет кота) и новой стрижкой:
Оболванилась под истинного арийца. Характер вдруг преобразился, стал нордическим и выдержанным, мнение стало устойчивым, взгляд - твёрдым! Чудеса! Появились моральные силы спорить с устоявшимся в обществе клише о том, что женщина должна носить длинные волосы. Ни фига никому она ничего не должна! И борщи не должна варить, и детей «непременно» до 30 рожать. И вообще, если она в принципе не хочет их рожать, пускай не рожает. Хочет лысой ходить - пускай ходит, хочет учиться и карьеру строить вразрез мнению с лавки у подъезда о том, что «замуж пора и деток» - вперёд, гни свою линию, живи с кошками. Отстаньте от нашего брата - женщины. Дайте ей свободу от ваших суждений относительно ее жизни!
Анна Седокова поделилась эмоциями: «Сегодня утром я оказалась в одном из самых красивых мест на нашей планете . Озеро Байкал. Каждый раз прилетая сюда, чувствую невероятную внутреннюю силу».
Максим Галкин раскрыл секрет стройности на фото: «Если вы встанете на носки, сделаете вдох — потянитесь к солнцу, ваши ребра изобразят вам пресс».
«Николай Носков!!! Был и остается КОРОЛЕМ Российской сцены. Это лучший голос нашей страны!!!!! И для меня большая честь поработать с ним», — похвастался Виктор Дробыш.
Алена Апина поделилась радостью: «Записала 2 программы. Будут "Не оторвесся!". Гости то какие! В эту пятницу Виктор Логинов, а в следующую — Жанна Эппле! Ждите».
Ксения Бородина позавидовала Регине Тодоренко: «Вчера был бешеный день. 3 съемки за день, все в разных местах, успела везде. На фото с очаровательной Региной Тодоренко. Вот такой беременей как она, быть очень круто, ноги худые, руки худые, лицо худое и только боооольшой животик».
Евгений Папунаишвили поделился забавной фотографией с дочкой: «София: "Ты кто такой? У моего папы нет столько волос". Несколько минут смотрела с удивлением».
«Да, я знаю, люди привыкли воспринимать человека в одном амплуа. Меня часто критикуют за то, что я нагло позволила себе нарушить это правило: спортсменка, актриса, политик, а теперь осваиваю еще одну профессию и звучит она очень гордо — Мать хоккеиста. Требует она не только моральных, но и физических сил. Пока оденешь на сына всю амуницию, 100-200 калорий только так», — похвасталась Мария Кожевникова.
Ольга Орлова отметила день рождения и высказалась о возрасте:
В детстве я обожала свой день рождения. Мне казалось, что в этот день даже в воздухе пахло праздником). С возрастом всё изменилось: я стала придавать меньше значения этому дню, и вообще последние несколько лет старалась улетать куда-нибудь , чтобы побыть наедине с собой. Сегодня я понимаю что возраст- это не количество прожитых лет, годы - это всего лишь цифры. Возраст - это бесценный ОПЫТ! И это самый большой подарок, который преподносит мне жизнь! СПАСИБО 🙏🏼 ❤️ #41
Фото и видео: instagram