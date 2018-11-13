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13 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дмитрия Певцова

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Как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Дмитрий Певцов показал нежное фото с сыном и опубликовал свое «студенческое» видео.

Полина Гагарина тоже поделилась воспоминаниями и архивным снимком: «Школа-Студия Мхат, с юбилеем! 75 лет! Это наша каморка на 7-ом этаже! Мы все юны, мы все не знаем что нас ждет, но мы очень счастливы! Ребята, люблю вас! Выпуск Золотовицкого 2010 год».

«Отыграли с девчонками наш любимый спектакль «Мужской аромат» (по пьесе Жана Ануя «Оркестр») Я обожаю талантливых людей! А если это ещё талантливые артистки, с которыми ты работаешь, это вообще кайф! Мы абсолютно разные, но нам друг с другом очень комфортно и весело!) Девочки! Лав ю!) Спасибо за спектакль», — написала Дарья Повереннова под фото с коллегами.

Лукерья Ильяшенко похвасталась талантом перевоплощения (на фото в галерее она играет кота) и новой стрижкой:

Анна Седокова поделилась эмоциями: «Сегодня утром я оказалась в одном из самых красивых мест на нашей планете . Озеро Байкал. Каждый раз прилетая сюда, чувствую невероятную внутреннюю силу».

Максим Галкин раскрыл секрет стройности на фото: «Если вы встанете на носки, сделаете вдох — потянитесь к солнцу, ваши ребра изобразят вам пресс».

«Николай Носков!!! Был и остается КОРОЛЕМ Российской сцены. Это лучший голос нашей страны!!!!! И для меня большая честь поработать с ним», — похвастался Виктор Дробыш.

Алена Апина поделилась радостью: «Записала 2 программы. Будут "Не оторвесся!". Гости то какие! В эту пятницу Виктор Логинов, а в следующую — Жанна Эппле! Ждите».

Ксения Бородина позавидовала Регине Тодоренко: «Вчера был бешеный день. 3 съемки за день, все в разных местах, успела везде. На фото с очаровательной Региной Тодоренко. Вот такой беременей как она, быть очень круто, ноги худые, руки худые, лицо худое и только боооольшой животик».

Евгений Папунаишвили поделился забавной фотографией с дочкой: «София: "Ты кто такой? У моего папы нет столько волос". Несколько минут смотрела с удивлением».

«Да, я знаю, люди привыкли воспринимать человека в одном амплуа. Меня часто критикуют за то, что я нагло позволила себе нарушить это правило: спортсменка, актриса, политик, а теперь осваиваю еще одну профессию и звучит она очень гордо — Мать хоккеиста. Требует она не только моральных, но и физических сил. Пока оденешь на сына всю амуницию, 100-200 калорий только так», — похвасталась Мария Кожевникова.

Ольга Орлова отметила день рождения и высказалась о возрасте:

Фото и видео: instagram

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