13 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Полина Гагарина тоже поделилась воспоминаниями и архивным снимком: «Школа-Студия Мхат, с юбилеем! 75 лет! Это наша каморка на 7-ом этаже! Мы все юны, мы все не знаем что нас ждет, но мы очень счастливы! Ребята, люблю вас! Выпуск Золотовицкого 2010 год».

«Отыграли с девчонками наш любимый спектакль «Мужской аромат» (по пьесе Жана Ануя «Оркестр») Я обожаю талантливых людей! А если это ещё талантливые артистки, с которыми ты работаешь, это вообще кайф! Мы абсолютно разные, но нам друг с другом очень комфортно и весело!) Девочки! Лав ю!) Спасибо за спектакль», — написала Дарья Повереннова под фото с коллегами.

Лукерья Ильяшенко похвасталась талантом перевоплощения (на фото в галерее она играет кота) и новой стрижкой: