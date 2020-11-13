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13 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Александр Гудков

Фото: www.instagram.com/p/CHiP8Esnkwy/

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Шоумен Александр Гудков показал в Instagram живописное фото рядом с гнездом орла.

Самая известная сваха Роза Сябитова похвасталась фигурой в сплошном купальнике и «засветила» татуировки, которые обычно скрыты.

Солист группы Uma2rmah Владимир Кристовский путешествует с семьей по Крыму и публикует оттуда фото и видео.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания для съемки сменила имидж и показала результат преображения. «Для съемочного образа сказали обязательно отстричь челку.. делать было нечего, пришлось выполнять пожелания продюсера...», — пояснила она.

Светлана Бондарчук опубликовала фото своей милой собаки породы лабрадудль и рассказала, как выбрала для нее имя. «Когда встал вопрос о том, как назвать дочку Фанни, я долго не думала, озорной характер щенка сразу напомнил мне главную героиню книжек о Пеппи Длинный чулок шведской писательницы Астрид Линдгрен! Приключения рыжеволосой девчонки Пеппи, проживающей на вилле «Курица» вместе со своими животными и попадающей в различные передряги с верными друзьями Томми и Аникой, завораживали меня с самого детства!», — рассказала она.

Фото: www.instagram.com/a030aa/

Надежда Бабкина опубликовала фото подросшего внука. «В театр приехал мой самый любимый зритель!», — подписала она снимок.

Экс-невестка Светланы Бондарчук Тата Маиашвили показала фото со свадьбы, которая состоялась ранее.

Ольга Орлова в свой день рождения сделала семейный портрет со взрослым сыном и со всеми своими любимыми питомцами.

Дима Билан похвастался интерьером своего шикарного загородного дома. А Александр Ревва показал кадр со съемок нового клипа, который он презентует вскоре.

Светлана Хоркина опубликовала фото из студии звукозаписи. «Петь еще не разучилась», — подписала снимки олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и экс-депутат Госдумы.

Фото и видео: Instagram Светланы Хоркиной, Димы Билана, Александра Реввы, Ольги Орловой, Таты Мамиашвили, Надежды Бабкиной, Светланы Бондарчук, Стефании Маликовой, Владимира Кристовского, Розы Сябитовой, Александра Гудкова

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