13 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дочь Дмитрия Маликова Стефания для съемки сменила имидж и показала результат преображения. «Для съемочного образа сказали обязательно отстричь челку.. делать было нечего, пришлось выполнять пожелания продюсера...», — пояснила она.

Светлана Бондарчук опубликовала фото своей милой собаки породы лабрадудль и рассказала, как выбрала для нее имя. «Когда встал вопрос о том, как назвать дочку Фанни, я долго не думала, озорной характер щенка сразу напомнил мне главную героиню книжек о Пеппи Длинный чулок шведской писательницы Астрид Линдгрен! Приключения рыжеволосой девчонки Пеппи, проживающей на вилле «Курица» вместе со своими животными и попадающей в различные передряги с верными друзьями Томми и Аникой, завораживали меня с самого детства!», — рассказала она.