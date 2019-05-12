13 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Регина Тодоренко показала фото с мамой: «После родов меня спросили: - Ну, как? - Как, как... теперь я свою мамочку ещё больше люблю и ценю».

Олег Газманов радуется встрече с сыном: «Не поверите... нечаянная радость! Думал сын ещё в Минске, а он уже там, где я- в Питере. вот я его и заселфил . Живём в разных отелях, но успели вместе поужинать».

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко открыли велосипедный сезон, а Анастасия Трегубова выбрала ролики.

Екатерина Стриженова побывала на рыбалке: «В хорошей компании — хороший улов! Сегодня нам откровенно фартило, бог рыбалки нас услышал».