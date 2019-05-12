13 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Регина Тодоренко показала фото с мамой: «После родов меня спросили: - Ну, как? - Как, как... теперь я свою мамочку ещё больше люблю и ценю».
Олег Газманов радуется встрече с сыном: «Не поверите... нечаянная радость! Думал сын ещё в Минске, а он уже там, где я- в Питере. вот я его и заселфил . Живём в разных отелях, но успели вместе поужинать».
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко открыли велосипедный сезон, а Анастасия Трегубова выбрала ролики.
Екатерина Стриженова побывала на рыбалке: «В хорошей компании — хороший улов! Сегодня нам откровенно фартило, бог рыбалки нас услышал».
Дарья Повереннова побывала в путешествии своей мечты: «За моей спиной одно из самых удивительных мест на земле: Гранд Каньон! Национальный парк, занесённый в Список объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Длина каньона составляет 446 км и через него нет ни одного моста. В источниках пишут, что каньон образовался 6 миллионов лет назад, благодаря серии землетрясений которые изменило земную поверхность и угол наклона реки Колорадо. Что сделало её воды настолько напористыми, что течение реки стало способным размывать горные породы. Даже сейчас происходит размывание пород и углубление Гранд Каньона. Хотя, экскурсовод нам рассказал другую теорию. Якобы, 17 млн лет назад было 2 огромных плато. В результате сдвига тектонических платформ, плато Колорадо поднялось на 1 милю, и у подножия образовалась трещина, в которую 6 млн лет назад и попала река Колорадо. Мы побывали в Северной части каньона, где проживают в резервации индейцы, потомки племени Улапаи. Численность населения составляет около 2000 чел, туризм является основной экономикой племени. Причём, настолько мощной, что ей могут позавидовать небольшие российские города. А основными проблемами являются алкоголизм и ожирение».
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Анна Седокова похвасталась роскошным букетом: «Мама продолжает дэнсить».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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