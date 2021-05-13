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13 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза Арзамасова

Фото: @liza_arzamasova

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ксения Алферова поделилась трогательной и атмосферной фото – в белом халате актриса сидит у воды и признается в своей огромной любви к жизни.

Евгений Петросян в элегантном образе поделился впечатлениями от спектакля «Дядя Ваня» с Сергеем Безруковым и поздравил актера с премьерой.

Олеся Судзиловская продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике на отдыхе у бассейна – стройной актрисе есть, чем похвалиться.

Беременная Лиза Арзамасова решилась на кардинальные перемены – актриса обрезала свои длинные волосы и сделала эффектное каре с челкой.

Мирослава Карпович поделилась атмосферным видел на природе – актриса предстала перед поклонниками в темной куртке-оверсайз и резиновых сапогах.

Виктория Дайнеко отмечает день рождения – певица отметила важную дату с друзьями в ресторане, где появилась в элегантном платье.

Кристина Асмус рассказала о новом проекте – теперь в течение месяца ей придется летать в Калининград ради спектаклей.

Джиган, который проводит время с семьей на Мальдивах, показал улов – огромную рыбину.

Светлана Бондарчук заступилась за уличных художников, и призналась, что очень любит граффити.

Певица Елка поделилась стильным селфи – она прилетела на концерт в Саратове.

А Милла Йовович поделилась яркими снимками с семейной прогулки.

Фото и видео: Instagram Мирославы Карпович, Евгения Петросяна, Олеси Судзиловской, Кристины Асмус, Лизы Арзамасовой, Ксении Алферовой, Елки, Миллы Йовович, Джигана, Виктории Дайнеко, Светланы Бондарчук

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