13 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Алферова поделилась трогательной и атмосферной фото – в белом халате актриса сидит у воды и признается в своей огромной любви к жизни.

Евгений Петросян в элегантном образе поделился впечатлениями от спектакля «Дядя Ваня» с Сергеем Безруковым и поздравил актера с премьерой.

Олеся Судзиловская продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике на отдыхе у бассейна – стройной актрисе есть, чем похвалиться.

Беременная Лиза Арзамасова решилась на кардинальные перемены – актриса обрезала свои длинные волосы и сделала эффектное каре с челкой.

Мирослава Карпович поделилась атмосферным видел на природе – актриса предстала перед поклонниками в темной куртке-оверсайз и резиновых сапогах.