13 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @liza_arzamasova
Ксения Алферова поделилась трогательной и атмосферной фото – в белом халате актриса сидит у воды и признается в своей огромной любви к жизни.
Евгений Петросян в элегантном образе поделился впечатлениями от спектакля «Дядя Ваня» с Сергеем Безруковым и поздравил актера с премьерой.
Олеся Судзиловская продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике на отдыхе у бассейна – стройной актрисе есть, чем похвалиться.
Беременная Лиза Арзамасова решилась на кардинальные перемены – актриса обрезала свои длинные волосы и сделала эффектное каре с челкой.
Мирослава Карпович поделилась атмосферным видел на природе – актриса предстала перед поклонниками в темной куртке-оверсайз и резиновых сапогах.
Виктория Дайнеко отмечает день рождения – певица отметила важную дату с друзьями в ресторане, где появилась в элегантном платье.
Кристина Асмус рассказала о новом проекте – теперь в течение месяца ей придется летать в Калининград ради спектаклей.
Джиган, который проводит время с семьей на Мальдивах, показал улов – огромную рыбину.
Светлана Бондарчук заступилась за уличных художников, и призналась, что очень любит граффити.
Певица Елка поделилась стильным селфи – она прилетела на концерт в Саратове.
А Милла Йовович поделилась яркими снимками с семейной прогулки.
Фото и видео: Instagram Мирославы Карпович, Евгения Петросяна, Олеси Судзиловской, Кристины Асмус, Лизы Арзамасовой, Ксении Алферовой, Елки, Миллы Йовович, Джигана, Виктории Дайнеко, Светланы Бондарчук
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