13 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Супермодель Наталья Водянова и ее красавица-дочь примерили стильные маски: «Париж, мы вернулись!!! С новоприобретенной любовью к тебе после долгого перерыва».

Актриса Лиза Кудроу показала, как носит маску она.

Олеся Судзиловская показала домашний образ и озорную прическу. Лена Темникова тоже показала уютный снимок. Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская записали новое видео: