13 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Супермодель Наталья Водянова и ее красавица-дочь примерили стильные маски: «Париж, мы вернулись!!! С новоприобретенной любовью к тебе после долгого перерыва».
Актриса Лиза Кудроу показала, как носит маску она.
Олеся Судзиловская показала домашний образ и озорную прическу. Лена Темникова тоже показала уютный снимок. Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская записали новое видео:
Оксана Самойлова показала красавиц-дочерей: «Ариелы не хватает на фото))но она решила переехать на дачу к бабушке с дедушкой на недельку)))».
Лиза Пескова сфотографировалась с пиццей, а Маша Распутина — показала видео с тортом:
Деми Мур набрала весенних грибов.
Анна Нетребко рассказала, как готовит креветки:
Татьяна Лазарева поделилась «сытным» рецептом:
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Я тут периодически выкладываю свои любимые блюда, которые сама готовлю: то печенье овсяное, то салат с артишоками… но это скорее баловство. А сейчас так же, как и все, у кого есть дети, я нахожусь в режиме постоянной боевой готовности: все время надо кормить прожорливого подростка. Поэтому выбираю всякие блюда на скорую руку. Вот и с вами делюсь. Ешьте на здоровье! 😋 ⠀ #танямолодец #видеорецепт #кесадилья #рецепт
Екатерина Семенова поделилась уютным весенним видео:
Оксана Фандера тоже поделилась красотой.
Фото и видео: Instagram
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