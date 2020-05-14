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13 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Натальи Водяновой

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Супермодель Наталья Водянова и ее красавица-дочь примерили стильные маски: «Париж, мы вернулись!!! С новоприобретенной любовью к тебе после долгого перерыва».

Актриса Лиза Кудроу показала, как носит маску она.

Олеся Судзиловская показала домашний образ и озорную прическу. Лена Темникова тоже показала уютный снимок. Сальма Хайек опубликовала фото без макияжа.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская записали новое видео:

Оксана Самойлова показала красавиц-дочерей: «Ариелы не хватает на фото))но она решила переехать на дачу к бабушке с дедушкой на недельку)))».

Лиза Пескова сфотографировалась с пиццей, а Маша Распутина — показала видео с тортом:

Деми Мур набрала весенних грибов.

Анна Нетребко рассказала, как готовит креветки:

Татьяна Лазарева поделилась «сытным» рецептом:

Екатерина Семенова поделилась уютным весенним видео:

Оксана Фандера тоже поделилась красотой.

Фото и видео: Instagram

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