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13 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

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Фото из Instagram Кэтрин Зеты-Джонс
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала идиллию с Майклом Дугласом. Анна Семенович покоряет горнолыжные склоны: «Мир, я люблю тебя». Анфиса Чезова поделилась опытом: «Поза идеальной проходимости энергий». Анна Седокова показала московское селфи.

Любовь Успенская показала архивное фото с папой: «Это мой папочка Залман и я, ему сегодня исполнилось бы 86лет, все не могу поверить, что его уже нет с нами, но мы, все его дети помним, любим и скучаем крепко».

Денис Клявер похвастался сыном: «Жестко и бескомпромиссно! Никаких поблажек». Младший сын Эвелины Бледанс получил премию: «Для каждой мамы ее ребенок лучший. Но, если это признают и другие это лучшая награда! @semensemin снова "Ребенок года" Поздравьте нас, если не жалко».

Кети Топурия показала дочь:

Алика Смехова рассказала о важном для нее проекте: «Записала композицию, которую сделал для меня мой папа по дневникам и воспоминаниям Фаины Раневской "Огорчить могу- обидеть никогда". Работал в архиве, держал в руках тексты и письма Фаины Георгиевны. А вчера я работала над записью этого диска. Он выйдет ограниченным тиражом к 27 марта-моему юбилейному вечеру в Центральном доме литераторов, приходите, ps-диск будет в продаже».

Юлия Высоцкая поделилась ромактикой: «Всем нужен вечер... после темных дней, светлых дней, тяжелых дней, пустых и радостных дней... нужен вечер дома даже если дом временный».

«Сказка на ночь). Вот что перед сном мне читает Дима, лучше любого снотворного», — поделилась Лолита Милявская.

Фото: instagram

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