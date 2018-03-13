13 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала идиллию с Майклом Дугласом. Анна Семенович покоряет горнолыжные склоны: «Мир, я люблю тебя». Анфиса Чезова поделилась опытом: «Поза идеальной проходимости энергий». Анна Седокова показала московское селфи.

Любовь Успенская показала архивное фото с папой: «Это мой папочка Залман и я, ему сегодня исполнилось бы 86лет, все не могу поверить, что его уже нет с нами, но мы, все его дети помним, любим и скучаем крепко».

Денис Клявер похвастался сыном: «Жестко и бескомпромиссно! Никаких поблажек». Младший сын Эвелины Бледанс получил премию: «Для каждой мамы ее ребенок лучший. Но, если это признают и другие это лучшая награда! @semensemin снова "Ребенок года" Поздравьте нас, если не жалко».

Кети Топурия показала дочь: