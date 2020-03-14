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13 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Регины Тодоренко

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Регина Тодоренко поделилась радостью: она завершила ГВ. «Вот и все. 1 год и 3 прекрасных месяца лактации. Кто бы мог подумать, что в таком сумасшедшем графике это возможно», — написала она.

Александр Кокорин показал редкое фото с сыном: «K9 and Kjunior».

Анна Немцова показала забавное видео: «Мужчины делятся на три вида: обнять и плакать, поймать и держать, отойти и поржать».

Деми Мур показала, как выглядела в детстве.

Ирина Пегова порадовала фанатов вечерним образом:

Виктория Боня показала, как совершенствет свою фигуру в спортзале: «Последнюю неделю пашу, как перед апокалипсисом, и смех, и грех! Я, конечно, большая лентяйка)) Если бы я занималась регулярно, то я, наверное, уже была бы, как Арнольд Шварценеггер, но у меня так не получается».

Маша Малиновская выступила за боди-позитив, опубликовав неотретушированные снимки своей попы: «На фото цилюляо, покер-фэйс и место в котором после смерти оказываются все злобные хейтеры».

Саша Савельева поделилась мыслями о коронавирусе, но в ответ получила критику своей аккуратной груди.

Светлана Бондарчук показала дерзкое постельное фото. Ее бойфренд Сергей Харченко опубликовал снимок, на котором его дочь делает уроки: «Обучение на дому».

Дочь Любови Успенской на берегу моря восстанавливается после стресса.

Фото и видео: instagram

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