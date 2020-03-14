13 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Боня показала, как совершенствет свою фигуру в спортзале: «Последнюю неделю пашу, как перед апокалипсисом, и смех, и грех! Я, конечно, большая лентяйка)) Если бы я занималась регулярно, то я, наверное, уже была бы, как Арнольд Шварценеггер, но у меня так не получается».

Маша Малиновская выступила за боди-позитив, опубликовав неотретушированные снимки своей попы: «На фото цилюляо, покер-фэйс и место в котором после смерти оказываются все злобные хейтеры».

Саша Савельева поделилась мыслями о коронавирусе, но в ответ получила критику своей аккуратной груди.