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13 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Валентина Юдашкина

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Балерина Диана Вишнева трогательно поздравила сына: «Карапузик наш смышленый, 10 месяцев тебе! Пусть успех, в тебя влюбленный, Дарит счастье на земле! #счастье #маленькийюбилей».

Сергей Безруков показал милое фото с малышем: «Приучаем к театру и совсем маленьких!!!!!!))) Степе нравится!!!! У нас в Губернском замечательный детский репертуар...)»

Муж Ксении Бородиной показал фото своей мамы.

Алика Смехова отправилась в детокс-клинику и показала фото из бассейна.

Мария Шумакова показала, как работает над своим телом: «Мне сегодня хочется купить коробку пончиков и, запивая ледяным просекко смотреть фильмы по Netflix. Что-то Сашу это совсем не волнует... Эх! Пойду делать румынскую тягу».

Татьяна Навка показала, как «дурачится» с Петром Чернышевым: «Когда получаешь удовольствие от своей работы!!»

Олег Газманов с женой наслаждаются двухдневными каникулами.

Яна Рудковская похвасталась тропическим завтраком на Мальдивах.

Лена Темникова наблюдает за рыбками, тоже там: «Уже второй день эта стая обитает напротив нашей виллы. Отжали мой пляж. Если близко подойти к ним, радостно истерят. Выпрыгивают из воды. Одна особо меткая попала в глаз мужу. Было смешно )) И не больно. Так и отдыхаем. #maldives»

Кэтрин Зета-Джонс показала, как заваривает чай.

Юлия Высоцкая поделилась бекстейджем:

Валентин Юдашкин радуется весне.

Лера Кудрявцева объяснилась с Ксенией Собчак по поводу «стареющей Барби».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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