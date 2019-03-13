13 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Балерина Диана Вишнева трогательно поздравила сына: «Карапузик наш смышленый, 10 месяцев тебе! Пусть успех, в тебя влюбленный, Дарит счастье на земле! #счастье #маленькийюбилей».

Сергей Безруков показал милое фото с малышем: «Приучаем к театру и совсем маленьких!!!!!!))) Степе нравится!!!! У нас в Губернском замечательный детский репертуар...)»

Муж Ксении Бородиной показал фото своей мамы.

Алика Смехова отправилась в детокс-клинику и показала фото из бассейна.

Мария Шумакова показала, как работает над своим телом: «Мне сегодня хочется купить коробку пончиков и, запивая ледяным просекко смотреть фильмы по Netflix. Что-то Сашу это совсем не волнует... Эх! Пойду делать румынскую тягу».

Татьяна Навка показала, как «дурачится» с Петром Чернышевым: «Когда получаешь удовольствие от своей работы!!»