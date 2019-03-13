13 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Балерина Диана Вишнева трогательно поздравила сына: «Карапузик наш смышленый, 10 месяцев тебе! Пусть успех, в тебя влюбленный, Дарит счастье на земле! #счастье #маленькийюбилей».
Сергей Безруков показал милое фото с малышем: «Приучаем к театру и совсем маленьких!!!!!!))) Степе нравится!!!! У нас в Губернском замечательный детский репертуар...)»
Муж Ксении Бородиной показал фото своей мамы.
Алика Смехова отправилась в детокс-клинику и показала фото из бассейна.
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Татьяна Навка показала, как «дурачится» с Петром Чернышевым: «Когда получаешь удовольствие от своей работы!!»
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Яна Рудковская похвасталась тропическим завтраком на Мальдивах.
Лена Темникова наблюдает за рыбками, тоже там: «Уже второй день эта стая обитает напротив нашей виллы. Отжали мой пляж. Если близко подойти к ним, радостно истерят. Выпрыгивают из воды. Одна особо меткая попала в глаз мужу. Было смешно )) И не больно. Так и отдыхаем. #maldives»
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram